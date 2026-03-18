Se vende terreno con cuatro casas a 25 km de la ciudad por 88.000 euros: "Bien comunicada"

Vivir en el rural no es una opción para todo el mundo. No obstante, más allá de los desafíos que implica, ofrece tranquilidad, conexión con la naturaleza y unos precios mucho más asequibles.

Precisamente, una de las últimas publicaciones de la inmobiliaria especializada Aldeas Abandonadas destaca una finca con cuatro casas por el módico precio de 88.000 euros. Eso sí, todas ellas necesitan reforma.

Finca con 4 casas a la venta por 88.000 euros

Galicia cuenta con numerosas aldeas con encanto. Entre vegetación y tranquilidad, hay a la venta un buen número de propiedades que buscan nuevos dueños para llenarse de vida otra vez.

Entre los ejemplos más recientes, Aldeas Abandonadas ha anunciado la venta de una finca compuesta por cuatro casas para restaurar. "Todas ellas necesitan reformas", insiste la inmobiliaria.

En concreto, la superficie total del terreno es de unos 4.000 metros cuadrados, distribuidos en dos parcelas diferenciadas: una de 456 metros cuadrados y otra más amplia de 3.844 metros cuadrados.

La finca se encuentra totalmente cerrada por antiguos muros de piedra, lo que le aporta un plus de privacidad para los futuros propietarios.

Casa con muros de piedra Aldeas Abandonadas Inmobiliaria

Por lo que respecta a las viviendas incluidas en la propiedad, tres de las casas tienen una superficie aproximada de 49 metros cada planta y cuentan con dos plantas. La cuarta casa, según detalla el anuncio, cuenta con una superficie de 40 metros cuadrados.

Es cierto que las viviendas necesitan una reforma importante y que, por tanto, aunque el precio de la finca es de 88.000 euros, sería necesario realizar una inversión considerable para dejarlas listas para entrar a vivir.

Más allá de las propias características de la finca y de las cuatro viviendas que alberga, Aldeas Abandonadas destaca su ubicación: a tan solo 25 kilómetros de la ciudad de Pontevedra y "bien comunicada".

Lejos de lo que podría pensarse, no se trata de una propiedad aislada, sino que se encuentra a pocos kilómetros de Pontevedra y "cerca de población con todos los servicios", lo que resulta especialmente atractivo.

Aldea completa a la venta en Galicia

La venta de casas rurales e incluso de aldeas enteras a precio de ganga es una realidad en Galicia. Sin ir más lejos, Candelago, una aldea "fantasma" de Ponteceso (A Coruña), busca nuevo dueño por 150.000 euros.

Con vistas al mar y situado a tan solo 45 minutos de A Coruña, el conjunto, anunciado en Idealista, está compuesto por una decena de casas de piedra tradicionales y varios hórreos.

"Se venden todos los edificios. Es un enclave único para transformar un lugar fantasma en un refugio de privacidad y tranquilidad frente al mar, o incluso como inversión turística", destaca el portal inmobiliario, antes de agregar: "El potencial es enorme gracias a su ubicación, su retorno y su cercanía al mar".