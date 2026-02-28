O Porriño (Pontevedra) contará con 36 nuevas viviendas de promoción pública

Momento de la firma entre la conselleira de Vivenda y el alcalde de O Porriño para la construcción de vivienda pública. Xunta de Galicia

O Porriño contará próximamente con 36 nuevas viviendas públicas. Así lo ha anunciado este sábado la Xunta de Galicia, que acometerá las obras por un importe de 8,1 millones de euros tras la cesión del suelo por parte del Concello. Las obras saldrán a licitación el próximo lunes.

La conselleira de Vivenda, María M. Allegue, y el alcalde de la localidad, Alejandro Lorenzo, firmaron hoy el convenio de cesión de la parcela municipal. En el contrato, que juntará la redacción del proyecto, la dirección de obra y su ejecución, una de las condiciones establece el uso obligatorio de técnicas industrializadas en la construcción para acortar tiempos. También se valorará el uso de madera gallega.

El plazo de presentación de ofertas acabará el 4 de mayo.

Además de esta actuación, la titular de Vivenda recordó que en diciembre se declaró Proxecto de Interese Autonómico la construcción de cerca de 300 viviendas en O Porriño. El plazo de presentación de ofertas finalizó este viernes con 5 propuestas registradas.