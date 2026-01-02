Vigo, la ciudad con los alquileres más caros de Galicia

Alquilar una vivienda en Vigo es más complicado que en cualquier otra ciudad de Galicia. Así lo indica el portal inmobiliario Idealista, en un nuevo estudio que señala que el alquiler ha subido un 9% en la ciudad olívica durante el último año, alzándose hasta la primera posición como el lugar más caro para vivir en la comunidad.

De hecho, el alquiler ha vuelto a alcanzar un nuevo récord tras registrar un precio de 11,2 euros por metro cuadrado en diciembre, tras incrementarse un 1,4% en el último mes. Durante 2025, el precio del alquiler en Vigo sólo descendió en julio y en agosto, según Idealista.

Pese a registrar un encarecimiento del 9% en el último año, la ciudad olívica no ha sufrido la mayor evolución en los precios del alquiler. La capital de la provincia, Pontevedra, se sitúa como la urbe gallega donde más ha crecido el precio de los arrendamientos.

En comparación con diciembre de 2024, el alquiler en la Boa Vila es un 12,4% más caro. El metro cuadrado ha alcanzado un valor de 9,4 euros, casi dos puntos porcentuales por debajo de Vigo.

Ahora bien, la localidad pontevedresa con los alquileres más caros sigue siendo O Grove (16,7 euros por metro cuadrado), mientras el municipio donde más se ha encarecido este tipo de arrendamientos es Cangas, tras registrar un aumento interanual del 16,2%.

Resto de Galicia

La provincia de Lugo lidera las subidas del precio del alquiler en Galicia, donde las expectativas de los caseros crecieron un 11,8% en el último año. La subida se observa principalmente fuera de la capital, donde los arrendamientos se han encarecido un 8,6%.

Aun así, Lugo y Ourense se mantienen como las provincias más baratas, así como sus capitales, donde alquilar un piso cuesta 8 euros y 7,9 euros por metro cuadrado, respectivamente.

Por su parte, la provincia de A Coruña se sitúa como la segunda más cara (9,5 euros/m2), sólo por detrás de Pontevedra (10,4 euros/m2). A Coruña y Santiago de Compostela completan el top 3 de ciudades más caras para vivir, detrás de Vigo.