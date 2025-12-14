Cómo apuntarse al programa de alquiler asequible en Vigo: hasta 67 viviendas un 35% más baratas

El Gobierno ha seleccionado a Vigo como una de las ciudades donde se estrenará el nuevo proyecto piloto de vivienda asequible. En total, se pondrán a disposición de los vigueses 67 viviendas a un precio de 8,8 euros el metro cuadrado, lo que supone un 35% menos que el precio de mercado.

Este programa forma parte del nuevo proyecto Casa 47, la Entidad Estatal de Vivienda que el Gobierno ha creado a partir de Sepes. Estas viviendas estarán disponibles antes de Navidad. Para poder optar, se deben cumplir una serie de requisitos que se detallarán en la ficha de cada vivienda dentro del portal de Casa 47. En Treintayseis te contamos todos los detalles.

Contratos de alquiler con una duración de hasta 75 años

Casa 47 es una iniciativa que busca ampliar la oferta de alquiler asequible, reduciendo de forma notable los precios respecto al mercado actual. El coste del alquiler se establecerá en 8,8 euros por metro cuadrado. Para que te hagas una idea, un piso de unos 80 metros cuadrados rondaría los 700 euros, una cifra aproximadamente un 35% menor que el mercado.

Los contratos gestionados por esta entidad tendrán una estructura concreta. En una primera etapa se firmará un alquiler de 14 años. Después, si se mantienen los requisitos, se podrán encadenar prórrogas automáticas de 7 años hasta llegar a alcanzar los 75 años.

A diferencia de otros programas, el precio no se calculará según el coste de construcción, sino tomando como referencia la capacidad real de pago de la población. "Se fijará en base a criterios de asequibilidad y tendrá un tope por comunidades autónomas", apuntan desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Con este modelo, ningún alquiler podrá superar el 30% de la renta media del territorio. El proyecto está dirigido a la clase media y trabajadora, es decir, a quienes tienen ingresos entre 2 y 7,5 veces el IPREM. Las personas con rentas más bajas seguirán accediendo a la vivienda social y las de rentas más altas seguirán acudiendo al mercado libre.

"De cara a simplificar el proceso de gestión y adjudicación de viviendas, en 2026 se habilitará un portal online en el que se podrán consultar las promociones disponibles, así como los requisitos concretos de cada una", indican desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Requisitos y cómo solicitarlo