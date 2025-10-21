El sector inmobiliario mira a Vigo: todo sobre Metrocuadrado Real Estate Summit 2025

Vigo acoge este jueves, 23 de octubre, la segunda edición del foro Metrocuadrado, una cita que reunirá a algunas de las voces más influyentes del sector inmobiliario, económico y financiero en una jornada dividida en mañana y tarde

Vigo acoge este jueves, 23 de octubre, la segunda edición del foro Metrocuadrado Real Estate Summit, una cita que reunirá a algunas de las voces más destacadas del sector inmobiliario, económico y financiero. La jornada, que se desarrollará en dos sedes —el MARCO por la mañana y el CZFV por la tarde—, combinará ponencias, mesas redondas y espacios de networking con una mirada puesta en el futuro del mercado.

El encuentro abordará los retos y oportunidades que marcan la evolución del sector en un contexto de cambio global. Desde nuevas formas de habitar y la inversión internacional, hasta el papel del talento gallego, la construcción industrializada o la regeneración urbana, Metrocuadrado reunirá a profesionales que no solo analizan el presente del inmobiliario, sino que también están contribuyendo a definir su futuro.

Una mañana de análisis y visión global

La jornada arranca a las 09:15 horas en el MARCO, con acreditaciones y café de bienvenida para romper el hielo y empezar a tejer conexiones. Tras la apertura institucional, llegará una mirada al panorama macroeconómico e inmobiliario global de la mano de Mikel Echavarren, en conversación con Jorge Pernas.

El foco se ampliará después al mercado de inversión en Portugal, con la participación de José Viqueira, Hugo Nunes y Paula Sequeira, moderados por Diego Esquer.

Tras el coffee-break, Juanba Ramos ofrecerá una intervención exprés sobre las cinco claves del liderazgo extraordinario, antes de dar paso a dos mesas muy esperadas:

Living: Nuevos modelos de habitar y tendencias globales, con Marta Herrero, Viviana Otero y Francisco Gómez, moderados por Alfonso Correa.

Inversión en tiempos de cambio, donde volverá Mikel Echavarren acompañado por Marta Herrero, Borja Ortega y Francisco Rivas, moderados por Jorge Pernas.

Una tarde exclusiva con talento gallego, innovación y afterwork

Por la tarde, el foro se traslada al Consorcio de la Zona Franca de Vigo (CZFV), donde primero tendrá lugar el exclusivo Gourmet Inmobiliario (de 14:30 a 16:30), un almuerzo reservado para ponentes, invitados y líderes del sector en un formato distendido pero de alto nivel.

A partir de las 16:30 horas, la sesión se abre al público con acreditaciones y networking, y arranca oficialmente a las 16:45 horas. El bloque vespertino se centrará en el talento local, la vivienda asequible, la regeneración urbana y el impacto social:

Santander Talks: Talento Gallego en el Real Estate , con Carlota Lago, Javier Piñeiro, Marcelino Otero y Francisco Rivas, moderados por Borja Dávila.

Miña Terra Galega. ¿Cómo desarrollar alquiler asequible en Galicia? , con Pablo Méndez (Culmia), moderado por Alfonso Correa

Regeneración urbana e impacto social, con Laura Rivas y Verónica Cernadas, moderadas por Álvaro Visier.

A las 18:50 horas, se celebrarán los 15 años del IE Real Estate Club, y a las 19:15 horas tendrá lugar un momento especial: la entrega del reconocimiento "Metrocuadrado · Visión y Legado", un homenaje a quienes inspiran el presente y construyen el futuro del real estate.

Cierre con cañas, ideas y contactos

Como buen evento gallego, el broche final llega con el Metrocuadrado Afterwork (19:45-20:30 horas), un encuentro más relajado donde seguir compartiendo impresiones, fortalecer vínculos y -quién sabe- cerrar acuerdos. Porque muchas veces, las mejores oportunidades nacen con una caña en la mano.