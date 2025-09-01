El precio del alquiler en Vigo desciende en el mes de agosto: se sitúa en 10,6 euros el metro cuadrado

El mes de agosto se ha cerrado con una subida interanual del precio del alquiler en España del 10,5% y se establece en 14,5 euros por metro cuadrado, según el último informe de precios publicado por Idealista.

Aunque en menor medida, el precio interanual del alquiler también ha subido en Vigo, donde alquilar una vivienda es un 6,7% más caro que hace un año. El metro cuadrado en la ciudad en el mes de agosto se situó en 10,6 euros.

Con todo, la ciudad experimentó una ligera bajada con respecto a los meses anteriores, descendiendo un 1,5% mensual y un 1,8% trimestral. De esta forma, en agosto la ciudad se sitúa un 2,3 % por debajo de su máximo histórico, registrado en junio de 2025.