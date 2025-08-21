Esta es la calle más cara de Galicia para comprar una vivienda: precio medio de 1,7 millones de euros

La calle más cara de Galicia se encuentra en el área de Vigo Google Maps

Idealista ha publicado un nuevo informe con las calles más caras para comprar vivienda en España, incluyendo, también, cuáles son las más caras en cada comunidad autónoma. En el caso de Galicia, la calle más cara se encuentra en una parroquia de Vigo, y hoy te desvelamos cuál es.

La calle más exclusiva de Galicia para adquirir una vivienda se encuentra en Vigo. Se trata de la calle Arquitecto Antonio Cominges, ubicada en la exclusiva zona cerca del Cabo Estai, dentro de la parroquia de Oia.

Media de casi 2 millones de euros

Las propiedades en esta calle del área de Vigo alcanzan el precio medio de 1.742.786 euros, según el reciente informe publicado por el portal inmobiliario Idealista. Este lugar rodeado de naturaleza en el que disfrutar de máxima privacidad se ha consolidado como la calle con mayor poder adquisitivo de Galicia, por delante de grandes urbes como A Coruña o Vigo.

No obstante, aunque la cifra pueda parecer elevada, queda muy lejos de los precios que se manejan en otras zonas de España. El estudio de Idealista sitúa la calle más cara del país en la urbanización Coto Zagaleta, en Benahavís (Málaga), donde adquirir una vivienda cuesta una media de 12,37 millones de euros.

El segundo lugar del ranking nacional lo ocupa la Avenida Supermaresme, en el municipio barcelonés de Sant Andreu de Llavaneres, con un precio medio de 9,06 millones de euros. A este le sigue el Camí des Salinar, en Andratx (Mallorca), con viviendas que superan los 8,9 millones de euros.

Otros nombres destacados del ranking incluyen calles de Marbella, como Vivaldi, Albinoni, Wagner y la urbanización Cascada de Camoján, todas con valores que superan los 6 millones de euros por propiedad.

En cuanto al análisis autonómico, solo seis comunidades, además de Andalucía, Baleares y Cataluña, logran tener alguna calle por encima del millón de euros: Islas Canarias, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Euskadi y Cantabria.

Al contrario, en Navarra se encuentra la calle más asequible entre las más caras de cada comunidad, con un precio medio de 302.665 euros, seguida de Castilla-La Mancha y Asturias.