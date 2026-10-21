Caballero anuncia un homenaje a la compañía Babé en el marco de la gala de Vigueses Distinguidos

La compañía Babé, nacida en la urbe olívica hace 138 años para dedicarse a la distribución de combustibles, ha desarrollado una extensa trayectoria que, a posteriori, ha incorporado el transporte y la gestión de actividades relacionadas con el gas, el fuel, el asfalto, los gases medicinales o los residuos. En la actualidad ya opera en una veintena de provincias españolas y portuguesas.

Con motivo de la publicación del libro "Del refino de petróleo a la logística y el transporte. 138 años de Babé y Compañía", que pone en valor la aportación de la compañía al tejido empresarial gallego a lo largo de cinco generaciones, Babé ha reunido en Vigo a representantes de la compañía y a numerosas personalidades del ámbito empresarial e institucional.

Más concretamente, la presentación ha contado con la participación de Javier González-Babé Ozores, presidente de Babé; Roberto Tojeiro Rodríguez, fundador y presidente de honor de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar y presidente del Grupo GADISA; Xoán Carmona Badía, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la USC y autor del libro; y Cristina González-Babé Mateos, directora general de la compañía.

A nivel institucional, han acudido a la cita conmemorativa en el Auditorio de la Sede Afundación de Vigo, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, la conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Precisamente, el regidor vigués anunció que el próximo mes de marzo, en el marco de la gala de Vigueses y Viguesas Distinguidos, Babé y Cía. recibirá un "homenaje de la ciudad". El alcalde ha felicitado a la empresa por su trayectoria y por lo que representa para el municipio, asegurando que en la familia Babé "están las virtudes, los valores y el carácter de esta ciudad".

Babé, con sede en Vigo, cuenta con un equipo de más de 70 profesionales en administración y más de 450 conductores, así como con una flota de más de 400 camiones propios en España y Portugal. Colabora, además, con más de 100 transportistas autónomos. Su actividad se centra en el transporte de mercancías en cisterna, el transporte terrestre de contenedores y de mercancía general. En 2026 la compañía espera superar los 80 millones de facturación.