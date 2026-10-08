Las empresas gallegas buscan talento: los proyectos y la cultura pesan más que el salario

Las oportunidades de desarrollo profesional y la cultura de empresa pesan más que el salario a la hora de atraer talento. Es una de las principales conclusiones del II Foro Empleabilidad, celebrado este jueves en Vigo por el Círculo de Empresarios de Galicia bajo el lema "El talento que necesitamos".

Los asistentes señalaron además como principal desajuste una formación poco conectada con las necesidades del mercado laboral y reclamaron una mayor colaboración entre empresas, centros formativos e instituciones.

El debate se produce en un contexto en el que Galicia suma casi 24.000 afiliados más a la Seguridad Social que hace un año, pero mantiene más de 112.000 personas inscritas como desempleadas.

Otro de los asuntos centrales fue el envejecimiento de las plantillas, con cerca de 132.000 afiliados gallegos mayores de 60 años. José Manuel Nogueira, de ABANCA, y Xurxo Airas, presidente de Aedipe Galicia, coincidieron en la necesidad de desarrollar talento dentro de las propias organizaciones y reforzar la transmisión de conocimiento antes de las próximas jubilaciones.

Las empresas cambian su forma de captar perfiles

En la mesa empresarial participaron Rosa González Diz, directora de Personas y Organización de Leche Celta; David Castro, director de Personas de Inasus; y Diego Brandido, de ABANCA.

Los tres expusieron las dificultades para cubrir determinados puestos y defendieron fórmulas como la formación interna, el retorno de profesionales gallegos y una mayor atención al papel de los responsables de equipo para retener trabajadores.

El foro contó también con la participación de Juanjo Amorín, cofundador de Oficios.io; Lois Babarro, fundador de Intensive Learning; Diego Riera, de Riera & Asociados; y la secretaria general de Empleo y Relaciones Laborales de la Xunta, Susana Pérez Iglesias, que defendió iniciativas como las microcredenciales, el programa Retorna Cualifica Emprego y el nuevo plan de bienestar laboral.