Nueva Pescanova vende su división de refrigerados en Francia: "Es un paso adelante"

El Grupo Nueva Pescanova ha completado la venta de su negocio de refrigerados en Francia al grupo ecuatoriano Omarsa. La compañía con sede en el área de Vigo mantiene la propiedad de la división de congelados, que seguirá operando en el mercado francés.

Así lo ha informado la empresa este miércoles en un comunicado, en el que ha explicado que la operación se enmarca en el "proceso de revisión estratégica de activos" iniciado a comienzos de año. El objetivo de Nueva Pescanova es buscar mayor eficiencia y potenciar la creación de valor.

La empresa pesquera viguesa ha asegurado que ha priorizado la "búsqueda de un inversor estable a largo plazo para continuar la actividad y mantener el empleo". El acuerdo implica la transferencia de todos los empleados del área de refrigerados.

Nueva Pescanova también ha destacado que el Grupo Omarsa ayudará a impulsar el crecimiento futuro de esta división, ya que cuenta con granjas propias de langostino vannamei en Ecuador y se encuentra en proceso de expansión en Europa.

"Esta operación es un paso adelante en nuestro plan de generación de valor porque nos permite centrarnos en los activos estratégicos para el Grupo Nueva Pescanova y con mayor potencial de crecimiento, y contribuye a desarrollar nuestra posición de congelado en Francia", ha afirmado el CEO del Grupo Nueva Pescanova, Jorge Escudero.