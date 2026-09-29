Koa Poke y cómo expandir una receta desde Vigo: "Necesitas sistematizar todo el negocio"

"Nuestra idea siempre fue crecer, no quedarnos en sólo un restaurante". Con esta idea, sin experiencia previa en el sector y con un producto novedoso en la ciudad como el poke, Ana Quintela y Adrián Pazó han conquistado el noroeste peninsular gracias a un modelo de negocio basado en la sostenibilidad.

Rozando los 30 años de edad, esta pareja pontevedresa fundó el primer Koa Poke en la calle Oporto de la ciudad olívica en 2019. Desde entonces, fueron creciendo hasta alcanzar los siete restaurantes repartidos por todo el noroeste peninsular, pese a sufrir el impacto inicial de la pandemia.

Ni Adrián ni Ana vienen del mundo de la hostelería. Él era jugador de fútbol y había estudiado fisioterapia; ella, estudió Administración y Dirección de Empresas (ADE). Ambos trabajaban fuera de Galicia y buscaban volver a su tierra y reencontrarse, por lo que decidieron emprender.

Pazó explica a Treintayseis que, con la idea del retorno en mente, Ana le propuso crear un restaurante de poke, un plato que recién había aterrizado en las grandes ciudades de España como Madrid o Barcelona. "Es un producto que tiene que ver con nuestro estilo de vida, relacionado con el deporte y comer de forma saludable", añade.

"Queríamos hacer algo con lo que nos sintiéramos identificados. Surgió la oportunidad de traer un producto que era desconocido y que creíamos que podría tener muy buena acogida porque es muy saludable, versátil y rico", añade el fundador de Koa Poke, que pone en valor a su jefa de cocina, Sonia, quien ha diseñado la carta desde el inicio.

Koa Poke, en el centro comercial Gran Vía de Vigo Cedida

"Reducir todos los costes posibles"

La incertidumbre dominó los meses previos a la apertura del primer local en Vigo, en 2019: "No sabíamos cómo iba a aterrizar este tipo de comida aquí en Galicia". Ahora bien, Pazó asegura que el recibimiento "desde el primer momento fue buenísimo" y "el crecimiento así lo atestigua".

La idea siempre fue crear algo más que un restaurante, una marca. Por eso, la primera inversión fue potente, quedándose "con lo justo y necesario" y echando una mano de familia y amigos para llevar a cabo la reforma del local e intentar "reducir todos los costes posibles".

De hecho, explica Pazó, comenzaron abriendo en horario de cafetería para atraer al mayor público posible y obtener una fuente de ingresos que les permitiera sobrevivir. Los primeros tres meses fueron "muy intensos" y la pandemia les impulsó "en el mundo de la comida a domicilio".

"Había tan poquita oferta en takeaway que lo pudimos aprovechar de forma positiva para darnos a conocer. Además, es un producto muy fácil de llevar a casa, que no sufre en el trayecto. No te llega frío y no pierde calidad en el servicio", añade el dueño de Koa Poke sobre una fuente de ingresos "muy importante" para su negocio.

Más que un restaurante

Adrián y Ana buscaban crear algo más que un restaurante: una marca que estuviera relacionada con una vida saludable y con opciones de llegar a otros puntos del país. Así, ya en 2021, inauguraron el nuevo local en el centro comercial Vialia y otro en Ourense, ambos establecidos con inversión propia.

"Nos parecía que era un centro comercial que iba a tener mucho protagonismo en Vigo. Al tener la estación de tren iba a ser un buen escaparate para la marca", explica Pazó, que señala que luego abrieron en Gran Vía de Vigo, Lugo, Xixón y Santiago de Compostela. El restaurante de la capital gallega es el único franquiciado.

La "idea de expansión" de Koa Poke es como "una mancha de aceite", en palabras del hostelero: "No queremos tener locales muy desperdigados. Entonces, como nacimos en Vigo, nuestra área de influencia es el noroeste peninsular y ahora estamos viendo con muy buenos ojos el norte de Portugal".

Por el momento, descartan aterrizar en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Lisboa, donde ya hay marcas establecidas y "un mercado más explotado, maduro y con más riesgo". Además, no quieren irse "tan lejos" para que la gestión de los locales sea "asumible" y poder realizar "auditorías" para asegurar la "calidad" de cada establecimiento.

Cómo crecer: marketing y sostenibilidad

Adrián asegura que el crecimiento de Koa Poke en Vigo "fue muy orgánico", a través del boca a boca y de las recomendaciones de vecinos y vecinas a través de redes sociales. Ahora bien, en localidades ajenas, el marketing se convirtió en una herramienta clave para desarrollar el negocio.

"A las ciudades que íbamos no contábamos con esa publicidad de base y tuvimos que hacer más esfuerzos en publicidad, en posicionarnos dentro de las plataformas de delivery. Son un escaparate que ayuda a darse a conocer. (...) Son estrategias diferentes", afirma durante una entrevista con Treintayseis.

Pese a que el objetivo era crecer, abrir más locales y crear una marca reconocida, Adrián y Ana tuvieron claro desde el primer momento que debían evolucionar de manera sostenible, en línea con la imagen del producto. "De nada nos servía causar un boom inicial si no íbamos a ser capaces de seguir creciendo", indica Pazó.

"Necesitas sistematizar todo el negocio" Adrián Pazó, dueño de Koa Poke

El hostelero explica que para hacer un restaurante sostenible "necesitas establecer procesos, recetas y manuales". "Necesitas sistematizar todo el negocio", recalca, ya que "si no te va a salir de un color en un local y de otro en otro". La formación del empleado es fundamental en este aspecto.

Por esta razón, además, Adrián y Ana prefieren asumir la gestión de cada nuevo local, aunque suponga avanzar de manera más lenta. El franquiciado es una buena herramienta para crecer más rápido al no necesitar tus recursos económicos y humanos, pero se pierde cierta capacidad de gestión sobre la marca.