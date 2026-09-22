Zona Franca reivindica en Vigo el impacto de los fondos europeos en empresas tecnológicas

El Consorcio de la Zona Franca de Vigo y la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio de España han puesto este martes el foco en el papel de los fondos europeos Feder en el desarrollo del ecosistema tecnológico de Vigo y su área, especialmente a través de la creación de infraestructuras destinadas al emprendimiento, la innovación y el crecimiento de empresas de base tecnológica.

El delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, David Regades, y el presidente de la Cámara de Comercio de España y de la Fundación Incyde, José Luis Bonet, recorrieron varios de los proyectos desarrollados gracias a la colaboración entre ambas entidades. En la visita participó también, entre otros representantes, el presidente de la Cámara de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, José García Costas.

Una de las paradas fue el Parque Empresarial de Porto do Molle, en Nigrán, donde los fondos europeos permitieron poner en marcha infraestructuras especializadas para facilitar la creación y consolidación de nuevos proyectos empresariales.

La delegación visitó las instalaciones de Alén Space y UARX Space, dos compañías del sector aeroespacial que dieron sus primeros pasos en los laboratorios del Edificio Tecnológico Aeroespacial.

Este vivero contó con cerca de 900.000 euros de financiación Feder, canalizada a través de la Fundación Incyde, para ofrecer espacios y recursos especializados a empresas tecnológicas.

Zona Franca destaca la evolución experimentada por ambas compañías. Alén Space desarrolla actualmente tecnología y proyectos vinculados a misiones espaciales y participa en iniciativas de la Agencia Espacial Europea, mientras que UARX Space ha desarrollado en Porto do Molle OSSIE, el primer vehículo español de transferencia orbital, concebido para transportar y desplegar satélites en el espacio.

VgoTIC Global HUB

La visita continuó posteriormente en Vigo, en las obras del VgoTIC Global HUB de López Mora, que acogerá la incubadora de alta tecnología startTIC y con la que ambas instituciones pretenden dar continuidad al modelo de apoyo a empresas innovadoras.

"Esta visita nos permite comprobar sobre el terreno cómo los fondos Feder se traducen en resultados concretos. Empresas que comenzaron su trayectoria en infraestructuras impulsadas gracias a estos fondos son hoy referentes tecnológicos con proyección internacional", señaló José Luis Bonet.

El presidente de la Fundación Incyde añadió que el futuro startTIC pretende generar "nuevas oportunidades para que más proyectos innovadores puedan nacer, crecer y competir desde Vigo".