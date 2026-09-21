El Palacio de la Oliva acogerá el 25 de septiembre la cuarta edición del foro empresarial, con 26 participantes, ponencias, entrevistas y tres áreas para establecer contactos profesionales

Vigo se prepara para uno de los eventos del año: así será Vertical Summit 2026

El Palacio de la Oliva de Vigo se convertirá el próximo viernes, 25 de septiembre, en un punto de encuentro para empresarios, directivos y profesionales de distintos sectores. Vertical Summit celebrará su cuarta edición con una propuesta que combinará ponencias, entrevistas, mesas y espacios para compartir experiencias y establecer nuevas relaciones profesionales.

La cita, impulsada por Diesemm, reunirá durante una mañana a representantes de empresas y organizaciones vinculadas a ámbitos como la industria, la comunicación, el comercio, los recursos humanos, la consultoría o la salud. El programa recoge 26 participantes entre las intervenciones del escenario principal y las entrevistas, con nombres de compañías como Jealsa, IKEA, Grupo Nortempo, Getnet by Santander o Howden.

Charlas y networking

El networking tendrá un papel destacado. El evento anuncia tres áreas destinadas a facilitar el contacto entre los asistentes, además de pausas para conversar alrededor de un café y una caña. Estos encuentros se intercalarán con las actividades de las salas Templario y Monkey, los dos espacios en los que se desarrollará el programa.

Una de las novedades será el Open Pitch, un bloque de intervenciones breves que contará con Ana Vázquez, socia y directora de PROX Consultores; Luis Barros, CEO de Atendo; Ángela Cal, directora de Galicia y Asturias de Talenom; y Lucía González, consultora de IUNI y vicepresidenta de Markea.

La sala Templario, que funcionará como escenario principal o Main Stage, acogerá también a David Suárez, CEO de Diesemm; Roberto Pérez Marijuan, socio de Eloqüencia; y Margarita Hermo, directora de Relaciones Institucionales de Jealsa.

A ellos se sumarán Roberto Alonso, gerente de Anfaco-CYTMA; Luis Galbán, director de Negocio Adquirente de Getnet by Santander; y Ana Isabel Ulloa, presidenta de AECO. El programa incorpora asimismo a Adrián Aira, CEO de Elev8 School, cuya participación está prevista en formato de mesa.

El escenario principal contará, además, con Ángel Pidal, CEO de Grupo Nortempo; Raquel Ramos, Business Key Account Manager de IKEA; y Rubén Martínez, director general de Howden España y Portugal. Completan sus participantes Luz Pardo, CEO de Gestan; Marco Bermúdez, fundador de SmartBridge; y Xurxo Torres, consejero delegado de Torres & Carrera.

Entrevistas en el "backstage"

En paralelo, la sala Monkey se convertirá en el Backstage de Vertical Summit, un espacio dedicado a las entrevistas. Por él pasarán Carmen Costas, presidenta de Executivas Galicia; Sara Rodríguez, presidenta de Hermasa; y Cristina Delgado, fundadora de WiR. También participarán Margarita Hermo y Marco Bermúdez, presentes igualmente en el programa del escenario principal.

Las entrevistas incluirán a Noemí López, directora de Marketing de Grupo Resnova; Elisa Blanco, cardióloga del CHUVI; y Alejandra Alonso, directora de Torres & Carrera. La relación se completa con Isabel Álvarez, de Empresarias Galicia / DPI; Jorge Cebreiros, presidente de la CEP; y Nazario Correa, CEO de RodaVigo.

Con esta combinación de formatos, Vertical Summit ofrecerá a los asistentes la posibilidad de escuchar a profesionales de distintos sectores y conversar con otros participantes durante la jornada. Según la información oficial del encuentro, el aforo estará limitado a 150 personas. Las entradas pueden adquirirse a través de Woutick.