El 'Silicon Valley' gallego se refuerza con la inauguración del nuevo 'Spain Technical Center' de BorgWarner

El polígono de Porto do Molle, en Nigrán (Pontevedra), continúa creciendo con mayores capacidades de innovación e investigación. BorgWarner ha inaugurado este jueves su nuevo 'Spain Technical Center' (STC), que reforzará el posicionamiento del área de Vigo en el ámbito de la movilidad eléctrica y sostenible.

El nuevo centro supone un salto cualitativo en la capacidad investigadora de BorgWarner gracias a la ampliación de sus espacios, así como por el alcance y el impacto de la actividad de investigación que se llevará a cabo en sus instalaciones. El centro supuso una inversión de 20 millones de euros, de los cuales cinco fueron financiados por la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega de Innovación (GAIN).

Con 5.000 metros cuadrados —1.000 metros cuadrados más de lo previsto inicialmente— destinados a oficinas, laboratorios y otras instalaciones científicas, el “Spain Technical Center Nigrán” permitirá ampliar las capacidades de investigación de la compañía y reforzar su posicionamiento en el ámbito de la movilidad eléctrica y sostenible.

Según la compañía, uno de los principales objetivos del “Spain Technical Center Nigrán” es fomentar la colaboración con el ecosistema científico, tecnológico y empresarial. Y es que la instalación ha nacido con la vocación de convertirse en un espacio abierto a universidades, centros tecnológicos, asociaciones, plataformas tecnológicas, centros de investigación, empresas y organismos públicos.

"Casa do coñecemento"

La inauguración ha contado con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acompañado del vicepresidente de Ingeniería de BorgWarner Turbos & Thermal, Carlos Castaño, y otras autoridades, como el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el delegado de Estado de Zona Franca, David Regades, o el alcalde de Nigrán, Juan González.

El líder autonómico ha destacado la importancia de esta nueva infraestructura estratégica para situar a Galicia en la vanguardia de la movilidad sostenible en el ámbito internacional. Así, puso en valor la trayectoria de BorgWarner en la comunidad y su compromiso con el talento local, subrayando que este centro de investigación consolida a la región como un polo tecnológico de referencia.

"Nun mundo como o da mobilidade, que evoluciona tan rápido e con tantas incertezas de todo tipo —tecnolóxicas, económicas, políticas e sociais—, teño a seguridade de que o que pase nos vindeiros anos decidirase, en grande parte, co que se deseñe neste centro tecnolóxico", ha asegurado Rueda, que ha añadido que las instalaciones se convertirán en la "casa do coñecemento" para profesionales e investigadores.