La Cámara de Comercio y Ence entregan en Pontevedra sus galardones a la innovación forestal

La Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa entregó hoy en el Pazo Provincial de la Deputación de Pontevedra los galardones del VI Premio Cámara de Comercio-Ence a la Innovación Forestal.

En esta convocatoria, la Comisión Forestal, presidida por el vicepresidente tercero de la Cámara PVV Eduardo Barros, ha distinguido cuatro categorías de premios, que reconocen la innovación, la valorización de los recursos y el emprendimiento, dotados con 1.600 euros y un diploma.

El Premio a la Mejor Iniciativa Empresarial a la Innovación en el Sector Forestal recayó en AMETLAM S.L., empresa tecnológica con sede en Ourense y A Veiga, por el desarrollo del software SINERXIA, una herramienta para monitorizar el monte y gestionar sus recursos. El accésit fue para Viveros GroWin, de Coristanco, por aplicar digitalización e inteligencia artificial en viveros.

Maderas Castro S.L., de Ponteareas, recibió el Premio a la Valorización de Recursos Naturales y Bioeconomía Circular por Thermotea, un tratamiento para madera de pino gallega que mejora su durabilidad. El accésit lo recibió Bosques Naturales S.A. por Testawood, centrado en nuevos materiales y productos de madera gallega mediante ecodiseño.

El galardón al Uso Innovador de la Madera en la Construcción y Diseño fue para Arrokabe Arquitectos, estudio compostelano referente en rehabilitación y obra nueva en madera, que coordina además el equipo de trabajo de la Catedral de Santiago. El accésit recayó en Pemade, de la Universidade de Santiago de Compostela, por su labor en el estudio de la madera como elemento estructural en la construcción.

Y el Premio al Emprendimiento y Talento Joven recayó en el ingeniero Héctor Rivada, por un Trabajo de Fin de Máster en Ingeniería de Montes sobre nuevas texturas de madera de eucalipto para conservar vino. El accésit lo recibió Ainoa Míguez, por un trabajo sobre línea de base de carbono para la gestión forestal.