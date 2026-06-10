Caso Hiperxel: A la cárcel uno de los gestores de la antigua cadena, Eusebio Novas

Eusebio Novas Hay, uno de los gestores de la antigua cadena de congelados Hiperxel, tendrá que entrar en prisión tras desestimar la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, su último recurso.

Así, tal y como recoge Europa Press, el empresario fue condenado a seis meses de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento mercantil pero, debido a sus antecedentes penales vigentes por delitos de defraudación tributaria y de estafa, "el recurso de apelación debe desestimarse".

De esta manera, el antiguo gestor de la antigua y quebrada Hiperxel tendrá que entrar en la cárcel para ejecutarse la condena, debido a que no cabe recurso.