Stellantis busca para su planta de Vigo a 300 operarios de producción: ¿Dónde inscribirse?

Stellantis busca para su fábrica de Vigo a 300 operarios de producción, por lo que ha puesto en marcha un nuevo proceso de contratación. Las personas seleccionadas se encargarán de realizar actividades de ensamblado de componentes del automóvil según los estándares de seguridad y calidad establecidos.

Según ha precisado desde el Grupo Adecco, para optar a estas posiciones no es imprescindible contar con experiencia previa, aunque se valorará positivamente tenerla en puestos de producción en el ámbito industrial -sobre todo, en el sector de automoción- y de carretillero. Del mismo modo, se valorará la formación de grado medio o superior en automoción, mecánico/a, mecatrónica, mantenimiento eléctrico, carrocería o electromecánico/a.

Por otro lado, será indispensable tener disponibilidad para realizar una formación previa de 18 días laborables mediante un programa formativo en colaboración con la Xunta de Galicia y poder trabajar a turnos; principalmente noches o fines de semana.

Desde Adecco recuerdan que la industria de la automoción desempeña un papel fundamental en la economía gallega. Actualmente aporta el 15,5% del PIB de la comunidad, concentra el 12% del empleo industrial y alcanzó una facturación de 13.300 millones de euros en el último ejercicio. Además, este sector genera el 30% de las exportaciones de Galicia y, gracias a ello, da trabajo a más de 23.900 personas en la región.

Las personas interesadas pueden inscribirse pinchando en este enlace.