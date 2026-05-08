Gadis homenajea a Begoña Caamaño en el Día de las Letras Gallegas 2026

Gadis presentó las acciones culturales que llevará para conmemorar el Día de las Letras Gallegas en el supermercado de la calle Barcelona de Vigo, ciudad de origen de Begoña Caamaño, la homenajeada de este año. Una acción que supone un tributo a su figura y a su huella, además de un reconocimiento a la cultura de todos los gallegos y gallegas.

Con este objetivo, el próximo sábado 16 de mayo, los supermercados de la marca regalarán de forma gratuita ejemplares de 'Lenzos, las letras en color', un cuaderno basado en los libros 'Morgana en Esmelle' y 'Circe o el placer del azul', donde la periodista y escritora revivió los mitos para darles nuevas lecturas, más abiertas y contemporáneas.

Los cuadernos se repartirán hasta fin de existencias, en total 30.000 unidades, además de 40.000 marcapáginas y 40.000 bolsas de papel con diseños especiales conmemorativos de esta celebración. En la web se puede descargar la versión digital de las diferentes láminas que componen el cuaderno con la invitación: "Deja volar la imaginación y entra en un mundo donde las letras también se transforman en colores. Porque a veces, cuando un lienzo se llena de color, la historia disfruta de una nueva vida".

Homenaje a Begoña Caamaño

Gadis hizo una entrega simbólica de este material cultural a Beatriz y Carmen Caamaño, hermana y sobrina, respectivamente, de Begoña Caamaño, en un emotivo encuentro en el que se puso en valor la figura de la autora y periodista viguesa que entendía la cultura como algo vivo que se cuestiona y se reescribe.

"Quisimos estar hoy en Vigo, ciudad de origen de Begoña, con su hermana Beatriz, como un reconocimiento a su figura y obra. Entendemos la cultura gallega como algo nuestro, en el que todos los gallegos y gallegas tenemos cabida. Desde hace muchos años, nuestras bolsas de la compra llenan de cultura miles de hogares de nuestra comunidad en estas fechas", explican desde la empresa 100% gallega.

En el encuentro participaron, por parte de las instituciones, María Coutinho, subdirectora general de Planificación y Dinamización Lingüística de la Xunta de Galicia, y Patricia Iglesias, concejala delegada de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Vigo. En representación de GADISA Retail, Pablo Louro, delegado de área en Pontevedra, José Luis Fernández Astray, director de Comunicación, María Eimil, coordinadora de Comunicación, y Mª Teresa Pérez, encargada del supermercado.