La gallega Aceites Abril visibiliza el papel transformador del deporte en la infancia

La empresa ourensana Aceites Abril, lanza "Educando en Valores", una campaña que nace para celebrar y visibilizar el papel transformador que tiene la práctica deportiva en la etapa formativa de los más jóvenes.

Según explican, se trata de una iniciativa avalada por el Premio al Mejor Patrocinio Deportivo en los Premios Deporte Galego otorgados por la Xunta de Galicia a Aceites Abril en reconocimiento a su firme compromiso con la promoción del deporte base, los valores saludables y la formación de jóvenes deportistas.

La campaña surge al hilo de que la colaboración de Aceites Abril alcanza ya los 70 clubs y colegios, lo que se traduce en más de 1.180 equipos de diferentes categorías y un total de 17.000 jóvenes deportistas repartidos principalmente por Galicia, pero también por Asturias, Cantabria y Castilla y León.

De esta forma, la campaña refleja los valores que definen la práctica deportiva en edad formativa: la superación, la entrega, la igualdad, la disciplina, la confianza, la audacia, el respeto, el juego limpio, el compañerismo, la constancia y el trabajo en equipo. "Valores universales que se aprenden en el vestuario, en el entrenamiento y en la competición, y que acompañan a los jóvenes mucho más allá de la cancha, convirtiéndose en pilares de su desarrollo personal", explican desde la compañía.