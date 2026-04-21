El ERE anunciado por Nestlé España afectará a su centro de Pontecesures (Pontevedra)

Nestlé España ha anunciado este martes a los trabajadores la intención de iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) para un "máximo de 301 trabajadores" en todo el territorio, lo que supondría el 7% del total. Entre los afectados está el centro que tiene la compañía en Pontecesures (Pontevedra).

Los despidos afectarán a oficinas, equipos de ventas, centros de distribución y algunos centros de producción. El objetivo es "adaptar la estructura de la compañía en España al contexto de mercado para asegurar la viabilidad del negocio y generar valor a largo plazo", según ha informado la compañía en un comunicado.

La dirección ha asegurado su voluntad de afrontar este procedimiento con "transparencia y respeto" y ha detallado que el ERE afectará a los centros de Pontecesures (Pontevedra), Sebares (Asturias), La Penilla (Cantabria), Miajadas (Cáceres), Reus (Tarragona) y Girona.

Como informa Europa Press, la empresa, que cuenta con 4.158 trabajadores, ha explicado que esta medida "responde a la evolución del sector" del gran consumo. Defienden que ha sufrido un aumento de los costes operativos, además de cambios de hábitos de consumo y la automatización y digitalización de procesos.

Por otro lado, han asegurado que la decisión se ha tomado tras "un análisis exhaustivo de las estructuras operativas y la implementación de diversas medidas previas de contención de costes". Además, han afirmado que harán una "interlocución honesta" con los sindicatos para minimizar el impacto en el empleo.

Oposición de CCOO

La reacción sindical no ha tardado en llegar. CCOO Industria ha rechazado el anuncio de Nestlé España, que llega tras un 2025 en el que anotó una "facturación récord". En un comunicado, el sindicato ha afirmado que es "paradójico y ofensivo" para los trabajadores que la empresa se plantee recortes tras estos resultados económicos.

"Nestlé España alcanzó un récord histórico de facturación de 2.894 millones de euros en 2025, impulsada por el crecimiento de las exportaciones y por el incremento de las ventas nacionales", ha recordado. CCOO cuenta con la mayoría sindical y ha asegurado que ha puesto en marcha "toda la maquinaria" para defender los puestos de trabajo, garantizar la estabilidad laboral y evitar recortes de empleo.

"CCOO, y el resto de las organizaciones sindicales que tienen representación en el grupo alimentario, acuden al encuentro con una postura de máxima firmeza. Exigirán explicaciones a la cúpula, expresarán su malestar por la decisión que se ha tomado y rechazarán que se marquen diferencias entre personas trabajadoras", ha añadido el sindicato.