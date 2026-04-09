Luz verde a la vacuna de la porriñesa Zendal contra el virus de la lengua azul

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) acaba de autorizar la comercialización de la primera vacuna trivalente frente a los serotipos 1, 4 y 8 del virus de la lengua azul. Ha sido desarrollada por el grupo biofarmacéutico gallego, con sede en O Porriño, Zendal, y está destinada a los ovinos.

Según un comunicado de la propia empresa, esta vacuna mejorará la protección del ganado ovino y simplificará la vacunación frente a tres de los serotipos "con mayor impacto epidemiológico, que pueden circular de forma simultánea y generar importantes consecuencias sanitarias y económicas en la cabaña ganadera".

Vetia Animal Health, filial de Zendal especializada en sanidad animal, será la encargada de comercializar en España y Portugal esta nueva vacuna, tal y como ha recogido Europa Press.

En 2025, Zendal suministró más de 55 millones de dosis de vacunas frente a la lengua azul y la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), sendas enfermedades víricas transmitidas por vectores.