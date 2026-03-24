Stellantis Vigo plante a un ERE voluntario que afectará a un máximo de 90 personas
Según ha trasladado la empresa, el ERE se ha iniciado "en respuesta a una petición social" y se lleva a cabo por "criterios organizativos"
Stellantis Vigo ha iniciado este martes un nuevo proceso de negociación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) voluntario. Según han trasladado fuentes de la factoría, afectará a un máximo de 90 trabajadores.
La empresa ha informado de que ese proceso se ha iniciado "en respuesta a una petición social" y que se lleva a cabo "por criterios organizativos". "Este expediente estará basado en la doble voluntariedad y extenderá su vigencia para el año 2026", han trasladado las mismas fuentes.
Así, este martes ha quedado constituida la comisión negociadora, así como se ha acordado un calendario de trabajo.Según informa Europa Press, la próxima reunión tendrá lugar este viernes, 27 de marzo.