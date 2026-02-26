Gala Llano, nueva presidenta de Empresarias de Galicia

Empresarias Galicia inicia una nueva etapa. La reconocida experta internacional en accesibilidad, Gala Llano, acaba de ser nombrada nueva presidenta de la asociación durante la Asamblea General celebrada esta mañana. Llano sustituye a Susana Pérez, fundadora y presidenta durante la última década, que anunció su salida en la reciente Gala de Empresarias Galicia.

Ante una amplia representación de socias, Pérez formalizó su relevo tras diez años al frente de una entidad que se ha convertido en referente del liderazgo femenino en Galicia. Durante su intervención, Pérez quiso poner en valor el camino recorrido y el espíritu colectivo de la asociación, destacando que “lo que hemos construido juntas ha superado con creces todo lo que un día me atreví a imaginar”

La presidenta saliente subrayó que el cambio responde a “una evolución natural del proyecto” y defendió la importancia de que las organizaciones “se renueven sin perder su esencia”. También transmitió un mensaje de optimismo: “El futuro de Empresarias Galicia está en muy buenas manos, porque lo construís vosotras cada día”.

Gala Llano, que estará al frente de la asociación hasta 2028, agradeció la confianza de las socias y aseguró que asume el cargo “como un compromiso firme para dar continuidad a un proyecto que ha transformado el ecosistema empresarial femenino gallego”.

En esta nueva etapa, reafirmó su objetivo de fortalecer la red y visibilidad de la entidad: “Trabajaré para que cada empresaria y profesional se sienta respaldada, representada y orgullosa de pertenecer a Empresarias Galicia”, señaló.

Representantes de Empresarias de Galicia

El perfil de Gala Llano

La viguesa Gala Llano forma parte de la Junta Directiva de Empresarias Galicia desde el año 2025. Es Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos y ha vivido en Madrid, Dublín, Lima. Precisamente en Perú funda SAFE CITY en 2015, la primera empresa especializada en accesibilidad del país, desde donde asesora a empresas públicas y privadas en materia de accesibilidad. Desde el año 2019 trabaja también con empresas en España y llevan adelante proyectos internacionales en más de 30 países.

En 2018 puso en marcha el Instituto de Accesibilidad referente a nivel internacional desde donde imparte capacitaciones especializadas en accesibilidad en español. En 2023 regresa a Vigo y continúa su labor para conseguir espacios que inviten al bienestar e inclusión de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad.