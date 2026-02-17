Asime, a las puertas del congreso Maritime Trends Summit: "Buscamos generar posibilidades de negocio"

La Asociación de Industrial del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) ha presentado este martes los detalles de la III Edición de Maritime Trends Summit, su congreso internacional que tendrá lugar los próximos 24 y 25 de febrero en Vigo y que reunirá a más de 200 representantes empresariales del sector naval, marítimo y portuario.

Durante la presentación del evento en su sede de Vigo, el secretario general de Asime, Enrique Mallón, ha destacado el congreso como un "evento de referencia en el sector". "Es un congreso singular, que se diferencia de otros eventos por estar muy orientado a la generación de negocio. A la vez que analizamos juntos las últimas tendencias del sector, lo que buscamos es generar posibilidades de negocio", ha afirmado.

En el evento se espera a más de 200 expertos de nivel nacional e internacional. Astilleros nacionales e internacionales, empresas armadoras, ingenierías e industria auxiliar, así como organismos públicos de seguridad y defensa, la Armada y autoridades, participarán en esta edición. También destacan la asistencia de los responsables de compras de todas estas empresas, que tratarán de captar posibles proveedores.

Entre las actividades organizadas, cabe señalar las visitas empresariales a las instalaciones del Astillero Metalships el día 24 de febrero, misma jornada en la que se celebrará un cóctel networking a las 19:30 horas. El 25 de febrero, la actividad del congreso se traslada al Auditorio Mar de Vigo, donde tendrán lugar las ponencias entre las 9:00 y las 14:30 horas.

"Reuniremos a los principales actores de la industria a nivel internacional, para examinar, entre otros temas, la realidad actual de astilleros en construcción y reparación naval, nuevas áreas de negocio y diversificación, tendencias de armadores, o perspectivas y retos en seguridad y defensa", ha adelantado la coordinadora técnica del congreso, Rebeca Gil.

El evento será inaugurado por el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, y el Delegado del Consorcio Zona Franca de Vigo, David Regades. En la clausura intervendrán el presidente de Asime, Justo Sierra; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

Estado del sector

Mallón también ha aprovechado la ocasión para reflexionar sobre el estado actual de la industria naval-marítima. "Estamos en un buen momento, la capacidad productiva ocupada ronda de media el 80%. Son buenas cifras, pero con margen de mejora para seguir creciendo. Hay que seguir trabajando por ampliar cartera de pedidos y proyectos", ha asegurado.

Desde Asime inciden en el liderazgo gallego en nichos estratégicos como buques oceanográficos y de investigación, buques pesqueros, buques auxiliares para energías renovables marinas y buques offshore, segmentos donde la industria nacional compite en calidad, innovación y sostenibilidad.

A estos, se suma el sector de seguridad y defensa, impulsado desde el grupo especializado SECDEFENSE-Asime. "No solo lideramos con la construcción de las fragatas F-110 en el astillero de Ferrol, sino también con diversas embarcaciones y patrulleras para fuerzas de seguridad nacionales e internacionales".

Entre los retos, Mallón incidió en la falta de mano de obra especializada. "Los nuevos pedidos requerirán prácticamente duplicar trabajadores de Navantia y auxiliares, por lo que serán necesarias más de 4.000 personas adicionales en la industria naval en el corto-medio plazo", ha detallado el líder de Asime, que ha asegurado que la presencia de "800 empleos cubiertos por trabajadores no comunitarios" no es suficiente para asumir nuevos contratos.