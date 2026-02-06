El mal tiempo también afecta a Stellantis: Para la producción en Vigo por falta de suministros
Se han cancelado los turnos de tarde y de noche del sistema 1 -que monta el Peugeot 2008-, y el turno de tarde del sistema 2 -encargado de las furgonetas-. No es la primera interrupción en estos últimos días
Los contratiempos derivados del mal tiempo también afectan, actualmente, a la planta viguesa de Stellantis, en donde se ha detenido gran parte de la producción por falta de suministros.
Así, la empresa ha comunicado a los trabajadores que, debido a "causas de fuerza mayor", derivadas de las malas condiciones meteorológicas, el flujo de aprovisionamientos se ha visto impactado y se suspenden varios turnos de trabajo.
En concreto, se han cancelado los turnos de tarde y de noche del sistema 1 (que monta el Peugeot 2008), y el turno de tarde del sistema 2 (que monta las furgonetas), tal y como ha recogido Europa Press.
En los últimos días, la factoría automovilística viguesa ha tenido que suspender su actividad en varias ocasiones por falta de piezas, debido al impacto del temporal en su cadena de aprovisionamiento.