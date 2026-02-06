El mal tiempo también afecta a Stellantis: Para la producción en Vigo por falta de suministros

Así, la empresa ha comunicado a los trabajadores que, debido a "causas de fuerza mayor", derivadas de las malas condiciones meteorológicas, el flujo de aprovisionamientos se ha visto impactado y se suspenden varios turnos de trabajo.

En concreto, se han cancelado los turnos de tarde y de noche del sistema 1 (que monta el Peugeot 2008), y el turno de tarde del sistema 2 (que monta las furgonetas), tal y como ha recogido Europa Press.

En los últimos días, la factoría automovilística viguesa ha tenido que suspender su actividad en varias ocasiones por falta de piezas, debido al impacto del temporal en su cadena de aprovisionamiento.