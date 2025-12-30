Delta Vigo asegura su apuesta por seguir siendo una empresa 100% gallega durante su encuentro con Rueda

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su visita a las obras de la nueva planta de Delta Vigo Delta Vigo

El Grupo Delta ha expresado su deseo por seguir siendo una empresa 100% gallega y por anclar a Galicia sus planes de crecimiento futuro. Así lo ha afirmado su presidente, Francisco Puga, durante la visita del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a la planta de Delta Vigo Aeroestructuras en el polígono de Porto de Molle, en Nigrán (Pontevedra).

El líder autonómico se ha reunido este martes por la mañana con el equipo directivo del grupo, un encuentro en el que le han presentado sus futuros proyectos tras visitar la nueva planta que están construyendo en Nigrán. "Es de agradecer que una empresa que exporta el 90% de sus productos a todo el mundo (...) mantenga esa raíz gallega", ha declarado Rueda.

Así, el presidente de la Xunta ha puesto en valor el papel de empresas como Delta Vigo a la hora de innovar y consolidar la I+G+i, es decir, la investigación hecha en Galicia. "Todo lo que están haciendo las universidades, los centros de excelencia y empresas punteras", ha descrito Rueda, que ha asegurado que "cada vez se hace más I+G+i de la que queremos presumir y también potenciar".

Además, el dirigente del Partido Popular ha afirmado que compañías como Delta Vigo contribuyen a situar a Galicia como un referente en el sector aeroespacial y de la defensa. También ha resaltado la importancia de estar preparados "en algo tan puntero" como "la tecnología de navegación aérea, el ferrocarril del futuro o la defensa", por la enorme ventaja que supone para los territorios en el actual contexto global.

Por otro lado, ha reafirmado el compromiso de su administración con "todas las empresas que generan riqueza y empleo en Galicia". Entre otras medidas, ha destacado la primera iniciativa estratégica de seguridad, defensa y aeroespacio de Galicia que se aprobó este verano y que contará con una inversión pública de 183 millones de euros hasta 2030.

Delta, en plena expansión

Por su parte, Francisco Puga ha explicado al presidente autonómico los detalles de la expansión de la planta de Nigrán, en la que invertirán un total de 27 millones de euros. Doce millones se destinarán a la obra civil, maquinaria e instalaciones de la planta gemela a la actual que ya está en construcción y empezará a funcionar en octubre de 2026. Los 15 millones restantes servirán para una tercera instalación.

Ambas sumarán 20.000 metros cuadrados de fábrica, triplicando la capacidad de las instalaciones actuales dedicadas a la fabricación de componentes de vuelo y aeroestructuras, principalmente para alas y tren de aterrizaje. Además, la firma ha ejecutado otros ocho millones para mejoras productivas en sus plantas de Delta Vigo Peinador, Delta Vigo PTL Valladares y Delta Illescas.

Puga también ha señalado que el objetivo de las inversiones es acompañar el crecimiento del Grupo. En este sentido, ha detallado que su facturación se prevé que se incremente un 75% en dos años, hasta los 105 millones de euros para el 2027. De esta forma, tratará de sumar 50 nuevos profesionales entre 2026 y 2027 a las 232 personas que componen la plantilla ahora.