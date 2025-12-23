Acuerdo en Ence (Pontevedra): Se extinguirán 57 contratos, 35 en la fábrica pontevedresa

Según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el acuerdo se cerró el pasado 18 de diciembre de 2025 en el ámbito del expediente que implica a la fábrica de Pontevedra, las oficinas centrales de Galicia y las oficinas centrales de Navia y Madrid, tal y como precisó Europa Press.

Plazos

Las extinciones podrán ejecutarse entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Eso sí, quedará en manos de la empresa la fecha concreta de salida de cada trabajador afectado.

Ence enmarca este acuerdo dentro de su Plan de Eficiencia y Competitividad 2025-2027, del que ya informó el 28 de octubre a la CNMV. Este plan se apoya en dos pilares principales: la implantación de soluciones de inteligencia artificial, reingeniería y automatización de procesos, y la racionalización de sus procesos operativos.

La compañía estima que el conjunto del plan tiene un potencial de ahorro anual en coste de caja de aproximadamente 22 euros por tonelada y una salida de caja de unos 20 millones de euros a desembolsar en los próximos dos años. Ence sostiene que el acuerdo alcanzado con los sindicatos supone un paso importante para el cumplimiento de estos objetivos de eficiencia y competitividad.