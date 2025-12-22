La Cámara de Comercio de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía renovará a los miembros del pleno

Las Cámaras de Comercio de España renovarán la composición de sus Plenos, motivo que ha llevado al periodo de exposición pública del Censo Electoral en la Cámara de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa. Este proceso se desarrolla conforme a las preceptivas órdenes del BOE y del Decreto de la Xunta de Galicia por el que se aprueba el Reglamento de régimen electoral de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Galicia.

El Censo Electoral permanecerá expuesto para su consulta desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 12 de enero de 2026, en la sede de la Cámara en Vigo (C/ República Argentina, 18A - Vigo) y en las delegaciones de Pontevedra (C/ Rosalía de Castro, 54 - Pontevedra) y Vilagarcía de Arousa (C/ Maruja Mallo, 6 – Vilagarcía), así como en el Servizo Territorial de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia, en Vigo (Praza da Estrela, s/n).

El horario de consulta será de lunes a jueves, de 08:30 a 16:30 horas, y los viernes, de 09:00 a 15:00 horas. Los electores, por su parte, podrán consultar sus datos censales de forma telemática a través de la página web de la Cámara: www.camarapvv.es.

Por último, los electores pueden formular reclamaciones por escrito relativas a errores, inclusiones o exclusiones en el Censo Electoral desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 26 de enero de 2026. Dichas reclamaciones serán resueltas por el Comité Ejecutivo de la Corporación en el plazo de diez días desde la finalización del período habilitado para su presentación.