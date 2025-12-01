Declaran concursales no concurrentes los créditos de seis entidades inversoras de Pescanova

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha declarado como concursales no concurrentes los créditos de seis entidades inversoras de Pescanova. Estima así la demanda formulada por la empresa pesquera contra Luxempart S.A., Corporación Económica Delta S.A., Disa Corporación Petrolífera S.A., Iberfomento S.L.U., Goartistry S.L. y Silicon Metals Holding LLC.

Estos créditos derivan de la condena impuesta por el Tribunal Supremo a seis años de prisión al expresidente ejecutivo de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, por falsedad documental, falseamiento de cuentas y alzamiento de bienes. El tribunal mantuvo entonces que, solidariamente, la compañía con sede en Redondela (Pontevedra) debía indemnizar con más de 125 millones de euros a sus inversores.

En la sentencia del Juzgado de Pontevedra, el magistrado de lo Mercantil explica que la primera consecuencia de que los créditos que las entidades demandadas ostentan frente a Pescanova tengan la condición de concursales no concurrentes es que "no se sujetan ni a la disciplina ni a las posibles ventajas del concurso".

En consecuencia, esos créditos deben sufrir las quitas previstas por el convenio concursal de Pescanova, que prevé una reducción del 97,50% del importe. Además, ha destacado que "no podrán ser satisfechos durante la fase de cumplimiento de ese convenio, sino después de que el mismo se haya declarado cumplido", sin que suponga ningún tipo de interés.

El juez de lo Mercantil considera que los hechos considerados como delictivos por el Supremo, "de los que derivaron los perjuicios sufridos por las seis entidades demandadas", se produjeron con anterioridad a la declaración de concurso. La sentencia no es firme, pues cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.