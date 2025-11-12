La "colleita propia" de Abril permitirá lanzar al mercado 12.000 botellas con sello gallego

La riqueza de la tierra gallega es infinita y en ella, el olivar también tiene un gran valor. De ello son especialmente conscientes en Aceites Abril que, por medio de su proyecto "Abril Colleita Propia", quieren poner de relieve un producto que califican como "propio" y "arraigado al territorio".

Y es que la Comarca do Ribeiro es una tierra prolífica en este sentido y su orografía permite el crecimiento de olivos. Precisamente, en la campaña de 2025 se prevé llegar a una producción de 50.000 kilogramos de este fruto.

Lo anterior se convertirá en 6.000 litros de aceites Abril Colleita Propia o, lo que es lo mismo, 12.000 botellas numeradas de 500 mililitros que ocuparán los lineales de cadenas de distribución regionales, establecimientos seleccionados, tiendas especializadas o, a través de la tienda online de Aceites Abril.

Uno de los enclaves en los que la compañía tiene olivares es la Comarca do Ribeiro. En Cenlle -finca de Alberto Sierra- se abordó esta mañana el inicio de unos trabajos de recolección al estilo tradicional: con mano y vara.

Trabajos de recogida de oliva en Cenlle (Ourense). P.P.F.

Alberto Fernández, encargado de Agro en Aceites Abril, precisó que las variedades que se trabajan en la localidad ribadaviense son Picual y Arbequina. Pese a las inclemencias meteorológicas, la cosecha 2025 será satisfactoria a grandes rasgos. "Hai zonas, ademáis de Ribadavia, moi boas para estas produccións. Falo de Monterrei, O Barco, O Baixo Miño ou a Ribeira Sacra", aseguró Fernández.

Con todo, los incendios afectaron a algunas producciones en las zonas de Monterrei. Sin embargo, la presencia de estas plantaciones también contribuyó a mermar el impacto de los fuegos en una provincia, la ourensana, que sufrió como nunca esta lacra.

Presentación a profesionales

Este mismo miércoles, la compañía presentó a una veintena de profesionales el proceso tradicional del vareo. Tras conocerlo sobre el terreno, los asistentes participaron en una cata de aceites en A Granxa D' Outeiro de Ribadavia dirigida también por Elena Pérez Canal, directora de Márketing de la compañía.