Tensión entre los trabajadores de Ence: critican la negativa a negociar del comité de Pontevedra

Tensión entre los trabajadores de Ence en Pontevedra ante el plan de despidos propuesto por la compañía. Este martes se ha celebrado una nueva jornada de huelga, convocada para protestar por este procedimiento de despido colectivo, que afectaría a 39 empleados del complejo.

Como informa Europa Press, la planta de celulosas continúa parada desde el inicio del conflicto, después de que la dirección decidiera no reanudar la producción. El comité de empresa interpreta esta medida como una forma de presión. Según su secretario, Omar Vázquez, la compañía busca que los trabajadores pierdan la parte variable de sus salarios.

El conflicto ha generado tensiones también entre los distintos comités de trabajadores de la compañía. Así, desde el Comité de Oficinas Centrales han expresado su "indignación" ante la situación a la que se han visto "arrastrados": "por la empresa, al no permitir negociar dicho plan por centros de trabajo, y por el comité de la Biofábrica de Pontevedra, al negarse a sentarse a negociar la propuesta de la empresa".

La representante del Comité de Oficinas Centrales, Ana Cedeira, ha recordado que cuatro de los cinco centros afectados por el denominado Plan de Competitividad, que contempla los despidos, aceptaron inicialmente sentarse a negociar, salvo el de Pontevedra, que "se negó en rotundo desde un inicio".

Solo el centro de Navia, con unos 400 empleados y distinto CIF, se encuentra actualmente inmerso en negociaciones con la dirección, mientras que los otros tres —oficinas de Galicia, Navia y Madrid, con un total de 259 trabajadores— "se han visto arrastrados por la postura del comité de Pontevedra".

El plan de Ence podría afectar a más de 5.000 puestos de trabajo

El comité de oficinas expresa su "preocupación" por el impacto que esta situación pueda tener no solo en la plantilla, sino también en las empresas auxiliares, la cadena de suministro y el sector forestal gallego. Según sus cálculos, podría afectar indirectamente a "más de 5.000 puestos de trabajo".

Por su parte, el comité de la fábrica pontevedresa reprocha a sus compañeros de oficinas que se alineen con la dirección de la empresa, asumiendo sus argumentos sobre la situación económica del sector de la pasta y la celulosa en Europa. En un tono crítico, les invitan a "encabezar la lista de despidos si están dispuestos a firmarla".

Ence había planteado en los últimos meses un Plan de Competitividad que incluía medidas de inversión, automatización y reingeniería, además de prejubilaciones y bajas incentivadas, con el objetivo de reducir plantilla "de manera consensuada y no traumática". Sin embargo, la falta de acuerdo entre los comités y la dirección ha desembocado en un conflicto laboral que mantiene paralizada la producción y dividida a la plantilla.