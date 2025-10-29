Rosa Carril, protagonista de la nueva comida-tertulia de la red de profesionales Sumamos celebrada en Vigo

El Círculo de Empresarios de Galicia ha acogido este miércoles en Vigo una nueva comida-tertulia de la red de profesionales Sumamos, que en esta ocasión contó con la directora general del grupo Aluman, Rosa Carril, como invitada especial.

La comida se ha celebrado este mediodía en la sede del Círculo en Vigo. El evento ha reunido a una veintena de directivas y directivos de empresas e instituciones de Galicia, con los que ha compartido su experiencia personal y profesional.

Sumamos es una red de profesionales creada hace 12 años por cuatro profesionales de Vigo: Maite Torres, Teresa Mariño, Marta Costas y Ana Fuentes. Con estas comidas tratan de escuchar, debatir y compartir la experiencia de diversas líderes del sector empresarial.

De hecho, Sumamos pone el foco y da visibilidad a mujeres referentes. Así, tratan de cambiar la fotografía que se hace en entornos económicos y empresariales en las que la mayoría de los participantes son hombres.

En estos 12 años, Sumamos ha compartido los conocimientos de 68 invitadas especiales y ha convocado a más de 800 profesionales diferentes de todos los ámbitos. De esta forma, buscan encontrar apoyos y compartir experiencias y contactos entre los hombres y mujeres que participan en las comidas.

Exportar desde el rural

Por otro lado, el Círculo ha celebrado este miércoles en O Barco de Valdeorras (Ourense) una nueva sesión del programa Capacita Directivos, dedicada a "Geografía empresarial: internacionalización y exportación de productos locales”, con la colaboración del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE).

El encuentro ha reunido a empresas, asociaciones y emprendedores del territorio para compartir experiencias reales de exportación y analizar los desafíos del tejido rural gallego. Diversos actores han puesto el potencial exportador de Galicia, reclamando una mejora de las infraestructuras para acercar a la Administración y otros agentes económicos a todas las comarcas.