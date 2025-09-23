Así es la patente nacida en Vigo que reduce el ruido y el calor en terrazas y exteriores Treintayseis

En 2013, nació en Vigo Isinac, una pequeña empresa impulsada por Bernardo Diéguez, después de años trabajando como aparejador y con la vista puesta en solucionar uno de los principales problemas que advirtió como profesional: el ruido y la reverberación.

Su proyecto comenzó con dos formatos "básicos", un cuadrado y un círculo, hechos de un material que se instala en habitáculos de todo tipo y "reconduce la reverberación", haciéndolos confortables y, "aunque haya mucha gente dentro, con estos paneles acústicos reduces el ruido", explica Bernardo a Treintayseis.

Ese primer paso fue derivando en un crecimiento exponencial; más empleados, más modelos y primero, en España, y después, por Europa. Hoy, Isinac está en 22 países. Y lo que era un trabajo destinado a los interiores, ha salido a la calle.

"A mí me gusta la fotografía, y un día me fui a sacar unas fotos a unas setas en la isla de Cortegada", explica Bernardo, CEO de Isinac. "Como soy muy alérgico, estornudé y la seta se movió por debajo; soplé y vi que no se movía, y pegué una palmada y se movió; y pensé 'absorción acústica'", resume sobre el origen de su nuevo producto.

Absorbrella

Se trata de Absorbrella, un acondicionamiento acústico y térmico para exteriores. Del primer modelo, con 3 kilos el metro cuadrado, pasó al actual, de 480 gramos, lo que facilita su instalación. A simple vista, se trata de un toldo que podría pasar desapercibido si se ve expandido en un clásico parasol que se pueden ver en las terrazas de casi todos los locales.

Por ejemplo, en La Central, en la Plaza de la Constitución de Vigo, de momento el único local que tiene esta tecnología en sus parasoles. "Somos hosteleros desde hace 20 años y empezamos en Vigo en hostelería nocturna, así que con tema de ruidos y músicas estamos muy sensibilizados", asegura Omar Faes, propietario del local del Casco Vello.

La idea, cuando la conoció, le "encantó", además de por ser una patente viguesa, para colaborar con "las grandes ideas de la ciudad", le pareció una "idea fabulosa". A pesar de que por horarios no tienen problemas con el ruido nocturno, sí que se encuentran en el Casco Vello, una Zona Acústicamente Saturada (ZAS), por lo que "si podemos ayudar a resolver esa molestia y que la convivencia entre los negocios de hostelería y los vecinos sea mucho más amable y más cordial, pues maravilloso", añade Omar.

Absorbrella.

Además, añade que, por la orientación del local, hacia el sur, da el sol y cuando aprieta, "aprieta mucho", y Absorbrella no sólo reduce el ruido, sino que aísla climáticamente. De hecho, alcanza un 100% de absorción acústica, con una insonorización de 13 decibelios, y elimina la radiación solar y mejora el confort térmico en un 89% respecto a otros productos convencionales.

Diferencia en la comparación

La práctica así lo demuestra; según explica Bernardo, cuando instalaron en A Coruña, en la zona de la Marina, el dueño del local y preguntó si se notaba "realmente" el cambio. Le invitó a hacer la comparación; cuando se puso debajo de la que no tenía este sistema notó "un cambio monumental" que expresó con un "qué calor hace aquí". Igualmente, en la Plaza de la Constitución, cuando se instalaron en agosto, dueños de otros locales comprobaron también el cambio de temperatura.

"Si te pones un plumífero y eres alguien que genera calor, dentro tienes calor; y si eres una persona que eres friolera, pues no te entra el frío", simplifica Bernardo para explicar el funcionamiento de un sistema que aislad en dos direcciones, hacia "arriba" y hacia "abajo".

Absorbrella en terrazas de ciudades como Málaga, Valencia o A Coruña. Cedidas

"Aunque haya mucha gente aquí, no oirás una terraza ruidosa, porque absorbe el 90% de las ondas, con lo que puedes estar hablando bajo y te escuchará todo el mundo, aunque estés lejos en la mesa", continúa. "En una terraza con un toldo normal, hace un efecto espejo y se duplica el sonido, con lo que tienes que empezar a gritar", finaliza.

En realidad, puntualiza Bernardo, hay dos patentes en el modelo actual; la que absorbe las ondas acústicas y la segunda, la térmica, porque ahora es "totalmente impermeable", además de tener una capa ignífuga, a la que se le puede añadir otro tejido también resistente al fuego, para casos en los que, como en países como Austria, "meten muchas calefacciones para el frío y se genera mucho calor arriba".

Así, Bernardo destaca la importancia de tener en cuenta que "la contaminación también es acústica y ambiental". "Creo que tenemos que ser más conscientes de esto, de que podemos quitarle ruido, no silenciar la vida social", añade. "¿Eliminas? No, pero ayudas y eso ya es muy importante".

Absorbrella.

Además, estos parasoles, desde los de menor tamaño hasta los que pueden cubrir grandes superficies, están disponibles en una paleta estándar de 39 colores, y se pueden añadir lo que el cliente quiera, desde imágenes, logos o texturas.

Absorbrella ya se aplica en proyectos piloto de terrazas anti-ruido en ciudades españolas como A Coruña, Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia, además de Vigo, y, como destacan desde Isinac, ofrece "espacios exteriores más silenciosos, sostenibles y respetuosos con la vida urbana y el ocio en el estratégico sector de la restauración".