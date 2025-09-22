Vigo contará con una nueva estación de recarga ultrarrápida para coches eléctricos

Vigo contará con una nueva estación de recarga ultrarrápida para los coches eléctricos. La empresa especializada en el desarrollo de estas instalaciones, Electra, ha firmado un acuerdo con el operador inmobiliario Nhood para la construcción de una 'electrolinera' en la ciudad olívica.

Como informa Europa Press, con una inversión de más de un millón de euros, estará ubicada en el Centro Comercial Vialia Estación y promete ser la "más rápida" de la ciudad. Así, dispondrá de ocho puntos de recarga, cada uno con una potencia de 400 kilovatios, "capaces de cargar completamente un vehículo eléctrico en solo 15 minutos".

En concreto, la nueva estación de recarga estará situada en el parking exterior del centro comercial y tiene un potencial de acceso de hasta 200 vehículos eléctricos al día. Se prevé que esté operativa en marzo de 2026.

La nueva Electralinera de Vigo forma parte de una alianza global entre Electra y Nhood para promover la movilidad eléctrica en varios países europeos. Este acuerdo contempla la instalación de más de 100 puntos de recarga en total en 11 centros comerciales de la firma en Francia, Italia, Luxemburgo y España.