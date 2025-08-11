Stellantis Pro One registra 41.626 matriculaciones en los siete primeros meses del año
Mantiene el primer puesto en el mercado de vehículos eléctricos con 1.975 matriculaciones en el acumulado
La división de vehículos comerciales de Stellantis, Stellantis ProOne, ha registrado 41.626 matriculaciones en los siete primeros meses del año, lo que supone un 21% de crecimiento frente a los datos del mismo período de 2024, y una cuota de mercado del 36%.
Julio ha sido un mes positivo para los intereses de Stellantis Pro One, que renueva su liderazgo en el mercado con un 36% de penetración. En total, los vehículos comerciales de las marcas Citroën, Fiat Professional, Opel y Peugeot han sumado 6.346 unidades matriculadas.
En lo que se refiere al mercado de vehículos eléctricos, Stellantis Pro One mantiene su primer puesto con un 31% de cuota y 1.975 matriculaciones en el acumulado. En julio, el grupo ha matriculado 311 furgones y furgonetas eléctricas, logrando un 27,6% de penetración.
Por marcas, Citroën entra en el podio mercado de vehículos comerciales eléctricos, con 838 unidades registradas en lo que va de año y una cuota del 12,2%.