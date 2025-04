The Way Startup Summit vuelve a Vigo como un referente del emprendimiento en España y Portugal

The Way Startup Summit crece vuelve a Vigo como un referente del emprendimiento en España y Portugal Cedida

Más de 50 startups, 100 ponentes y más de 120 inversores participarán en una nueva edición de The Way Startup Summit, el evento de referencia del emprendimiento en el noroeste de la península, que los días 8 y 9 de mayo se abrirá al público en el Palacio de la Oliva de Vigo.

La presentación del evento tuvo lugar este jueves en el edificio de la Zona Franca de Vigo en un acto que contó con la presencia del delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, David Regades; la delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz; y el fundador de The Way Startup Summit, Lalo García.

Allí, Lalo García explicó que el evento seguirá la misma estructura que en la edición anterior, articulándose en torno a tres grandes áreas: innovación, emprendimiento e inversión, con un amplio programa con figuras de primer nivel del ecosistema nacional y del norte de Portugal. Además de las mesas sectoriales, que abordarán temáticas como el futuro de la banca, la movilidad, el retail, el turismo o la alimentación, entre otros, los emprendedores contarán con un amplio programa de talleres de gran interés para el futuro de sus proyectos.

Una de las áreas más importantes de este congreso es el Foro de Inversión de The Way, en el que 50 startups podrán realizar su pitch ante los inversores asistentes y tener reuniones privadas que permitan avanzar en sus proyectos.

Pepe Solla, Pedro Pestana o de Marosa

Tal y como anunció Lalo García, The Way Startup Summit contará en esta edición con "referentes como Pepe Solla, uno de los principales innovadores de Galicia en el sector de la alimentación y la cocina, y con otros como Pedro Pestana, de Marosa, o Lucas Varela, de Onum, emprendedores que han levantado este año rondas de 12 y 25 millones de euros. También estarán Rubén Ferreiro, el referente como inversor y business angel en Galicia, que ha hecho mucho por este ecosistema; y Josep Coll, uno de los fundadores de Red Points, una empresa que ha conseguido uno de los mayores exits en el ámbito nacional, que nos contará cómo es el camino del emprendimiento y la inversión en un formato de concierto de rock and roll, un encuentro divertido y nos sorprenderá a todos".

Ana Ortiz destacó durante su intervención la importancia de un "proyecto de referencia ya no solo nacional, sino internacional". "Para nosotros es un lujo tener tantas startups en Vigo y en Galicia", añadió la delegada de la Xunta en Vigo.

Por su parte, el delegado del Estado de la Zona Franca de Vigo, David Regades, recordó que "muchas empresas que empiezan con The Way lo hacen en espacios de coworking de la Zona Franca. Empresas que comienzan con un capital social de 3.000 y acaban facturando 30 millones de euros".

"Este encuentro es la descripción de la economía real de la Eurorregión", señaló Regades, quien puso en valor la colaboración público-privada donde, en este caso, las administraciones unen fuerzas en favor de los emprendedores.

Galicia, foco de inversión

Uno de los objetivos de The Way Startup Summit es que los más de 120 inversores procedentes de España y Portugal apuesten por los proyectos de Galicia. Para ello, las cincuenta startups más prometedoras del ecosistema perseguirán atraer los fondos que les permitan aumentar el potencial de sus proyectos.

Las personas interesadas en asistir a este congreso tienen también a su disposición un acceso directo a la obtención de acreditaciones a través de la página web del evento. La asistencia es totalmente gratuita tanto de forma online como presencial, pero requiere inscripción previa.

The Way Startup Summit cuenta como patrocinadores principales con la Zona Franca de Vigo, la Xunta de Galicia, Enisa ABANCA y la Escuela de Organización Industrial. Además, The Way cuenta con la colaboración de Hijos de Rivera, Acciona, Tales Venture, Stellantis, Howden, Wayra, Closet Comunicación, Delikia, el Concello de Vigo, TrenLab (Renfe), Gradiant, Netaccede, Talenom y EDM Legal.