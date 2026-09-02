Vertical Summit suma nuevos nombres para su cita en Vigo: empresarios, directivos y referentes gallegos

El Vertical Summit de Vigo en su edición de 2025. @Instagram Palacio de La Oliva / Vertical Summit

El Vertical Summit continúa desvelando los nombres que protagonizarán su próxima edición en Vigo, que se celebrará el viernes 25 de septiembre en el Palacio de La Oliva.

Tras anunciar a finales de julio sus primeros ponentes, la organización ha incorporado durante las últimas semanas nuevos perfiles procedentes de diferentes ámbitos del tejido empresarial gallego y nacional.

La cita se desarrollará entre las 09:30 y las 13:30 horas, con apertura de puertas a las 09:00 horas, y volverá a combinar mesas redondas, ponencias, entrevistas y "mucho networking". El aforo está limitado a 150 personas y la organización avanza para esta edición más de 14 ponencias y una docena de entrevistas.

Nuevos nombres para el Vertical Summit

Entre las nuevas incorporaciones se encuentra Nazario Correa Sestelo, CEO de Rodavigo, una compañía viguesa especializada en suministros industriales que actualmente está presente en 115 países. Desde Vertical Summit se refieren a la firma como el "Amazon industrial" y plantean su participación como una oportunidad para conocer cómo se construye desde Galicia una empresa con presencia internacional, así como los retos y aprendizajes derivados de ese proceso de crecimiento.

El sector industrial tendrá también representación a través de Sara Rodríguez, presidenta de Hermasa Canning Technology, que participará en el Backstage del encuentro. La responsable de la compañía viguesa abordará cuestiones como el liderazgo, la innovación y el crecimiento empresarial en una firma estrechamente vinculada a uno de los sectores estratégicos de Galicia, el conservero. La conversación permitirá también acercarse al componente más personal de la gestión de una empresa familiar con décadas de historia.

Otro de los profesionales confirmados es Luis Galbán, director de Negocio Adquirente de Getnet by Santander. Su intervención estará centrada en la transformación de los medios de pago y la relación entre empresas y clientes, en un escenario marcado por los cambios tecnológicos y por la aparición de nuevas formas de consumo. La organización busca con su presencia trasladar al foro experiencias aplicables al día a día de las empresas y generar "oportunidades reales" entre los asistentes.

A ellos se suma Ana Isabel Ulloa Lobeiras, presidenta de la Asociación de Empresarias de A Coruña (AECO), presidenta de Ecos do Sur y tesorera de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE). Ulloa estará en el Main Stage de Vertical Summit para compartir su experiencia tras casi tres décadas vinculada al mundo empresarial y reflexionar sobre el presente y el futuro del liderazgo femenino y empresarial.

También estará en Vigo Lucía González Martínez, consultora sénior de Marketing en Iuni Strategic Marketers y vicepresidenta de Markea, la Asociación Galega de Marketing. Con experiencia en proyectos vinculados al talento, el emprendimiento y el impacto social, su participación girará alrededor del marketing, el propósito y la construcción de una trayectoria profesional "con sentido".

El tejido empresarial gallego, también en el Backstage

El espacio de entrevistas del Vertical Summit contará además con Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP). El empresario abordará la situación del tejido productivo de la provincia, su competitividad y las oportunidades de futuro, además de trasladar su visión sobre empresa y liderazgo.

Por el Backstage pasará igualmente Carmen Costas, presidenta de Executivas de Galicia, abogada colaboradora de Ircavigo e Irisarri Abogados y profesora de la Universidade de Vigo. La entrevista permitirá profundizar en cuestiones relacionadas con el talento, el liderazgo femenino y los principales retos a los que se enfrentan actualmente las organizaciones y las empresas gallegas.

La agencia Torres y Carrera tendrá doble representación. Por un lado, su consejero delegado Xurxo Torres participará como ponente para poner en liza su experiencia profesional construyendo mensajes para empresas.

También estará Alejandra Alonso, presidenta de la Fundación Alba Torres Carrera, que será una de las entrevistadas dentro del espacio Backstage y hablará sobre el valor de transformar una experiencia vital en un proyecto con impacto, del compromiso social y de cómo una iniciativa puede mejorar la vida de muchas personas.

Desde la organización anuncian novedades, aunque por el momento sólo han desvelado un nombre para la parte de Networking, el de Ana Vázquez, directora de Prox Consultores.

Estos nombres se incorporan a los primeros confirmados adelantados en julio: Marco Bermúdez, Roberto Pérez y Ángel Pidal, CEO de Grupo Nortempo.

El Vertical Summit continúa así completando el programa de una jornada que pretende reunir en pleno centro de Vigo a empresarios, emprendedores y profesionales para intercambiar conocimiento, ampliar contactos y, sobre todo, generar nuevas oportunidades de negocio.