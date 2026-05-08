Agueda Ubeira, CEO de Vanetta Food, Premio Emprendedor del Año en Galicia 2026

Agueda Ubeira, CEO de Vanetta Food, ha recibido el Premio Emprendedor del Año en Galicia 2026, que ha recibido en el marco de The Way Startup Summit, el congreso de referencia para startups y emprendedores en España y Portugal, que ha cerrado este viernes su edición de este año, celebrada en el Palacio de la Oliva de Vigo.

La emprendedora gallega ha recogido el premio de las manos del delegado de Zona Franca de Vigo, David Regades, durante la ceremonia de clausura del evento, conducida por Pablo Grandío, director de Treintayseis y Quincemil.

El galardón, impulsado por Emilio Froján, celebra este año su tercera edición y nace con el objetivo de reconocer a aquellos emprendedores gallegos capaces de construir compañías con impacto, ambición y capacidad de transformación. La elección de la candidatura ganadora corrió a cargo de un jurado formado por Treintayseis, The Way Startup Summit y Semente Capital.

Durante su intervención, Águeda Ubeira quiso compartir el reconocimiento con su cofundador y marido, Manuel Vila, destacando el esfuerzo y sacrificio detrás del proyecto, como un premio "a dos cofundadores que lo dejaron todo y arriesgaron su vida por una idea" y ha agradecido el trabajo del equipo de Vanetta, "que lucha a diario por llevarnos a todos los lineales".

El reconocimiento pone en valor el crecimiento de Vanetta como una de las marcas emergentes con mayor proyección dentro del ecosistema emprendedor gallego y refuerza el papel de Galicia como cantera de nuevos proyectos innovadores con alcance nacional.

Ranking

Además de este galardón, Treintayseis y Quincemil, con la colaboración de la profesora Loreto Fernández, directora de GEM Galicia, y de los emprendedores en serie Carlos Blanco y Rubén Ferreiro, han elaborado un nuevo ranking de las 15 figuras destacadas del ecosistema emprendedor gallego durante el último año.

Esta iniciativa tiene como objetivo reconocer a aquellas personas que, con su esfuerzo, visión y compromiso, impulsan un sector dinámico cuyo eje central es la innovación. La lista de los seleccionados fue presentada por Emilio Froján, CEO de Velca , Cofundador de Semente Capital y colaborador de Treintayseis.

Además de la galardonada, forman parte de este ranking: