Agueda Ubeira, CEO de Vanetta Food, Premio Emprendedor del Año en Galicia 2026
El premio se ha entregado en el marco de The Way Startup Summit, el congreso de referencia para startups y emprendedores en España y Portugal, que ha cerrado este viernes su edición de este año, celebrada en el Palacio de la Oliva de Vigo
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Agueda Ubeira, CEO de Vanetta Food, ha recibido el Premio Emprendedor del Año en Galicia 2026, que ha recibido en el marco de The Way Startup Summit, el congreso de referencia para startups y emprendedores en España y Portugal, que ha cerrado este viernes su edición de este año, celebrada en el Palacio de la Oliva de Vigo.
La emprendedora gallega ha recogido el premio de las manos del delegado de Zona Franca de Vigo, David Regades, durante la ceremonia de clausura del evento, conducida por Pablo Grandío, director de Treintayseis y Quincemil.
El galardón, impulsado por Emilio Froján, celebra este año su tercera edición y nace con el objetivo de reconocer a aquellos emprendedores gallegos capaces de construir compañías con impacto, ambición y capacidad de transformación. La elección de la candidatura ganadora corrió a cargo de un jurado formado por Treintayseis, The Way Startup Summit y Semente Capital.
Durante su intervención, Águeda Ubeira quiso compartir el reconocimiento con su cofundador y marido, Manuel Vila, destacando el esfuerzo y sacrificio detrás del proyecto, como un premio "a dos cofundadores que lo dejaron todo y arriesgaron su vida por una idea" y ha agradecido el trabajo del equipo de Vanetta, "que lucha a diario por llevarnos a todos los lineales".
El reconocimiento pone en valor el crecimiento de Vanetta como una de las marcas emergentes con mayor proyección dentro del ecosistema emprendedor gallego y refuerza el papel de Galicia como cantera de nuevos proyectos innovadores con alcance nacional.
Ranking
Además de este galardón, Treintayseis y Quincemil, con la colaboración de la profesora Loreto Fernández, directora de GEM Galicia, y de los emprendedores en serie Carlos Blanco y Rubén Ferreiro, han elaborado un nuevo ranking de las 15 figuras destacadas del ecosistema emprendedor gallego durante el último año.
Esta iniciativa tiene como objetivo reconocer a aquellas personas que, con su esfuerzo, visión y compromiso, impulsan un sector dinámico cuyo eje central es la innovación. La lista de los seleccionados fue presentada por Emilio Froján, CEO de Velca , Cofundador de Semente Capital y colaborador de Treintayseis.
Además de la galardonada, forman parte de este ranking:
- Carmen Pumariño, Investment Director en Zubi Capital y presidenta de Startup Galicia. Este año ha sido reconocida en los Women Startup Awards.
- Pablo Campos, COO de Bit2Me, profesor de finanzas y operaciones, inversor y cofundador de Unitatea Capital, inversor en Zubi Capital y CEO de Masterchef World.
- Diego López Fernández, cofundador y CEO de Cluber, software en la nube para la digitalización de clubes deportivos y administraciones. También es cofundador de siguetuliga.com, la mayor red social de fútbol amateur en España, desarrollador freelance y profesor de informática.
- Inés Ures, cofundadora del fondo de inversión Real Ventures, cofundadora y CEO de Arpías, e inversora en startups como Vicio o Bund.
- Pedro Pestana da Silva, fundador y CEO de Marosa, scaleup especializada en IVA y tecnología tributaria en Europa. También es fundador de Onee, Two, Tree! y cuenta con experiencia en el Global Tax Center y en la Unión Europea.
- Fernando Gómez, fundador y CEO de boardFy, plataforma SaaS de big data enfocada en precios y competidores en eCommerce. Es además profesor asociado en ICEMD y mentor de startups.
- Rubén Gil, CEO de Vig-Sec Drone SL, empresa dedicada a la formación de pilotos de drones especializados en emergencias y seguridad, así como a servicios y desarrollo de I+D.
- David Camba, fundador y CEO de Birdmind, empresa que transforma residuos en tableros ecológicos que rompen paradigmas, donde la circularidad es la clave y la innovación es nuestro principio. Ha sido reconocido con el premio AJE Galicia.
- Pilar Vila, CEO y fundadora de Forensic & Security, firma especializada en ciberseguridad y análisis forense digital.
- Silvia Sánchez Añón, CEO de Casas Cube, constructora que apuesta por un modelo industrializado para ofrecer viviendas eficientes y de diseño en plazos reducidos.
- Manuel Ferreira, CEO de Adcities, compañía que busca transformar la publicidad exterior (OOH) a través de la tecnología. En el último año ha captado 3 millones de euros de inversión.
- Ana Corredoira, fundadora de As Vacas de Ulloa. Fue reconocida por el Ministerio para la Transición Ecológica con el Premio Extraordinario de Medioambiente 2021 y ha sido destacada en iniciativas como el Día Internacional de las Mujeres Rurales.
- Pedro Ojea, cofundador de la comunidad de inversión Semente Capital y uno de los business angels más activos en Galicia en los últimos años.
- Efrén Álvarez, cofundador y CEO de Wetaca, compañía de comida a domicilio que ofrece platos frescos y caseros elaborados por chefs, con un modelo de suscripción flexible y enfocado en calidad, conveniencia y alimentación equilibrada.