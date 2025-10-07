El evento en Vigo que unirá a emprendedores de Galicia y norte de Portugal para crear sinergias

Networking Transfronterizo Creando Sinerxias! de AJE Galicia, que tendrá lugar el 16 de octubre, está dirigido a emprendedores y emprendedoras que quieren dar un impulso a sus proyectos, consolidar su negocio o aventurarse en nuevos mercados internacionales

El Networking Transfronterizo Creando Sinerxias! de AJE Galicia 2025 reunirá en una sola jornada a más de un centenar de jóvenes emprendedores y emprendedoras de Galicia y del norte de Portugal, con la mirada puesta en generar sinergias reales, compartir experiencias y abrir oportunidades de crecimiento.

Dirigido a quienes buscan dar un salto en sus iniciativas, consolidar su negocio o explorar nuevos mercados internacionales, este evento se presenta como un entorno donde conectar, inspirarse y debatir sobre desafíos compartidos. La programación del evento, que tendrá lugar el 16 de octubre entre las 10:00 y las 15:30 horas en el hotel Áttica21 de Vigo, incluye tres talleres simultáneos en torno a temáticas clave para la competitividad y la innovación empresarial:

Nuevas tecnologías: con Iria Álvarez, consultora en estrategia digital y CEO de Almamark (ponente de Galicia), y representante de Portugal por confirmar.

Economía circular: con Bruno de Llano, especialista de Ecoembes en gestión del reciclaje de envases domésticos (ponente de Galicia), y representante de Portugal por confirmar.

Exportación: con un representante del Grupo Nogar (por confirmar), y ponente de Portugal por confirmar.

Tras la mañana de formación, a las 13:00 horas llegará el esperado brunch networking, pensado para favorecer un intercambio más informal y generar relaciones profesionales en un ambiente distendido y colaborativo.

La sesión de tarde estará protagonizada por una mesa redonda en la que los expertos de los talleres compartirán las principales conclusiones y abrirán un debate participativo sobre el futuro del emprendimiento en Galicia y Portugal.

Horario del evento