Cristina Delgado (Women in Retail): "La voluntad de poder crecer profesionalmente está en el ADN gallego"

Women in Retail, la comunidad que promueve el talento y liderazgo femenino en esta industria, aterriza en Galicia. Y lo hace con un evento que tendrá lugar este mismo lunes en Vigo. Un evento privado que congregará a 150 asistentes del ámbito empresarial e institucional gallego en el Real Club Náutico.

En esta cita con el liderazgo femenino, la organización presentará su plan estratégico para 2025, así como el proyecto Raíces, en el que la empresa viguesa Diesemm es socio estratégico.

Con motivo de este evento en la ciduad olívica, hemos querido charlar con Cristina Delgado, fundadora y presidenta de Women in Retail. "El sector retail es una industria dominada por mujeres pero no liderada por mujeres", afirma Delgado en esta entrevista concedida a Treintayseis.

¿Cómo nace Women in Retail?¿Cuál es su misión?

Women in Retail es la primera comunidad de mujeres del B2C, o sea, la primera comunidad de mujeres dedicadas al mundo del comercio, al mundo del retail, en España. Y nace con la voluntad y el propósito de cambiar la fotografía actual de la industria del retail, que es una industria dominada por mujeres pero no liderada por mujeres. El 85% de la fuerza laboral actual somos mujeres pero pocas compañías de retail están lideradas por mujeres.

Y siempre digo que evidentemente no es un tema de talento, puesto que llevamos trabajando muchos años dentro de la industria. Es un tema que tiene que ver con la necesidad de visibilizar el talento y la experiencia de muchas de nosotras que llevamos trabajando muchos años en diferentes sectores, en diferentes verticales, en diferentes áreas estratégicas y hasta hace muy poquito tiempo no hemos sido conscientes de la necesidad de visibilizar ese talento, de tener esa voz o ese altavoz para poder compartir conocimiento, experiencia, talento y esa es la esencia y el propósito de Women in Retail. La primera palanca me gusta decir y la segunda palanca sobre la que actúa Women in Retail es la de hacer industria.

Históricamente todos y todas las que hemos trabajado en la industria del retail, en la industria del comercio, hemos sentido que pertenecíamos a una industria menor y no hemos sido conscientes del peso que tenemos en la industria y en el PIB de un país. Hoy día el retail, el consumo, el comercio en Europa es el principal empleador privado con 23 millones de trabajadores y en España estamos hablando de que somos responsables del 9% del empleo aquí en nuestro país y somos los responsables del 5% del PIB en España. Siempre hablo de empleo directo, el de indirecto hay que multiplicarlo por dos y medio y lo que hacemos desde el mundo del retail es un trabajo absolutamente presente.

Entonces el Women in Retail nace para dignificar a los profesionales que trabajamos en la industria, a ponernos y a darnos el lugar que nos merecemos y con la voluntad y el propósito de hacer industria.

Este lunes celebráis en Vigo un gran evento con la presencia de importantes figuras del sector, ¿en qué va a consistir?

Nuestra voluntad el próximo 24 de febrero en Vigo es la de poder dar visibilidad a un proyecto que hoy día es una comunidad de más de 300 mujeres de todos los verticales y de todas las áreas estratégicas de la industria del retail, de todas las ciudades de España, pero que de forma mayoritaria son mujeres gallegas. Y evidentemente agradecer a Angélica Falagán, la coordinadora de Women in Retail en Vigo, por la voluntad junto con David Suárez, de Diesemm, de poder hacer que Galicia sea el primer sitio donde damos voz al talento y a la experiencia de las mujeres en el retail después de un año y medio estando en Madrid. Entonces, bueno, pues vamos a contar el propósito, la estrategia, la visión, todo lo que hemos hecho a lo largo de este año y medio, lo que queremos poder hacer en un entorno inmejorable como es el Real Club Náutico de Vigo.

Las profesionales del retail son mayoritariamente femenino, pero el sector no está liderado por ellas. ¿Cómo se puede lograr un cambio en este sentido?

Efectivamente, como decía antes, la industria del retail es una industria dominada por mujeres pero no liderada por mujeres y WIR nace con la voluntad de poder darle la vuelta a esa fotografía, una fotografía que dice que somos muy buenas, que tenemos mucho talento, mucha experiencia, mucho valor, pero hay algo que hace que no estemos mapeadas a la hora de poder determinar quién lidera una compañía o quién lidera un nuevo proyecto. Entonces, el crear una comunidad significa poder mostrar referentes, poder mostrar valores de ejemplo, alinear intereses entre mujeres para poder compartir conocimiento en la era del, como yo digo, del retail transversal, donde es absolutamente necesario tener una pátina y un conocimiento de otras áreas estratégicas para poder atreverte y para poder hacer esos primeros pilotos de liderazgo de proyectos o de nuevas compañías. Entonces, bueno pues nosotros desde WIR lo que provocamos es muchísima acción, muchísima actividad, muchísimo contenido donde las protagonistas son las mujeres talentosas y de experiencia dentro de la industria del retail y lo que estamos haciendo después de un año y medio es tener, ir tejiendo esa red que va construyendo no solamente la reputación de la industria sino la reputación de todas y cada una de las mujeres que trabajamos en ella.

Mucho se habla hoy en día del tema de la conciliación personal y laboral. El sector retail es históricamente un sector que exige mucha dedicación, ¿puede ser este un factor que influya a la hora de no promocionar las mujeres?

Pues mira, a esta pregunta te diría que tendría una respuesta afirmativa si hubiéramos hablado hace, pues mira, la hubiera hecho hace 20 años o hace 15 años. Yo tuve la suerte de vivir en un retail 2D donde solo había un canal físico y allá por el año 95 comienzo en este mundo maravilloso y efectivamente era muy complicado ver mujeres que liderasen ni siquiera tiendas que son la esencia no le sienta prendo de las ventas se realizan en tiendas físicas y efectivamente era que históricamente pues las mujeres y culturalmente pues determinamos decidíamos que queríamos formar una familia y demás y todos eran los hombres los que estaban no solamente en el mundo del retail sino imaginaos pescadores carniceros camioneros fuera de casa. Hoy día la conciliación no es solamente un tema de familia o de bebé. Las nuevas generaciones, todos nosotros, aspiramos a conciliar con nuestras aficiones, con nuestro tiempo libre, con nosotros mismos, con nuestro tiempo dedicado para nosotros mismos.

Entonces, hoy la conciliación es un más por parte de las compañías. Entonces, afortunadamente, hoy, igual que el resto de las industrias, el retail ha integrado reglas. Hoy el retail que nosotros vivimos es un retail evidentemente con reglas, donde cada vez más las compañías tienen que poder pensar en no solamente la conciliación, como decía, desde el punto de vista de la familia, sino la satisfacción y el equilibrio personal y profesional. Siempre hablamos y todo el mundo habla hoy día de la felicidad física y de la salud física, mental y social.Entonces, con esta tendencia que cada vez más las empresas van trabajando, pues evidentemente ya las puertas se abren para hombres y para mujeres. Entonces, evidentemente lo que buscamos todos, y yo me incluyo, es trabajar en proyectos que tengan propósito, que tengan sentido, que cuenten con nosotros, con nosotras, que cuenten con nuestro talento, que nos permitan crecer profesionalmente, del que evidentemente obtengamos un retorno económico. Entonces hoy día esas barreras de género se diluyen.

En concreto, ¿cuál es la situación en el sector retail de Galicia? ¿Hay diferencias con respecto a otros puntos de España?

Bueno, la industria de retail en Galicia es absolutamente líder y locomotora no solamente de España, sino del mundo. Aquí en Galicia tenéis a las principales empresas de moda textil, retail, como son Grupo Inditex, Textil Lonia, estamos hablando de Adolfo Domínguez, de Roberto Verino, Bimba y Lola, grandísimas empresas de la industria textil España están aquí, y aquí tienen su sede. El emprendimiento, la voluntad de poder crecer profesionalmente está absolutamente en el ADN gallego.

¿Hay talento femenino en Galicia? ¿Y está invisibilizado?

Talento siempre habló de estas franjas y de estos porcentajes amplios. Como os comentaba, la industria del retiro es una industria dominada por mujeres. El 85% de la fuerza laboral somos mujeres.

De todas las ciudades, de todos los pueblos, históricamente han sido las mujeres las que han comenzado haciendo, como se definen en retail, los equipos de base.Evidentemente, Galicia es un espejo de lo que sucede en el resto de España. Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao… Es una fotografía común que hay que cambiar

