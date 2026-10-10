Confirmado: estos son los únicos supermercados que abren en Vigo el festivo del 12 de octubre

El 12 de octubre será festivo nacional con motivo de la celebración de la Fiesta Nacional de España. Así lo ha confirmado el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la orden que recoge el calendario laboral oficial de 2026.

Ante la llegada inminente de este festivo, muchos vigueses se preguntan qué supermercados abrirán sus puertas el 12 de octubre. Pues bien, la respuesta es sencilla: la mayoría cerrarán el próximo lunes y recuperarán su actividad al día siguiente.

¿Qué tiendas abren en Vigo este 12 de octubre?

Los supermercados y tiendas de Vigo pueden abrir 10 días festivos y domingos. Y este 12 de octubre no es una jornada autorizada para su apertura. No obstante, algunos formato exprés o tiendas 24 horas sí abrirán sus puertas. Estas son:

Carrefour Express

Carrefour Express Bolivia (calle Bolivia, 4): de 07:00 a 01:00 horas

(calle Bolivia, 4): de 07:00 a 01:00 horas Carrefour Express Avenida de las Camelias (Avenida de las Camelias, 115): de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día)

(Avenida de las Camelias, 115): de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día) Carrefour Express Teixugueiras (calle Teixugueiras, 23): de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día)

(calle Teixugueiras, 23): de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día) Carrefour Express Avenida da Florida (Avenida da Florida, 4): de 09:00 a 21:00 horas

(Avenida da Florida, 4): de 09:00 a 21:00 horas Carrefour Express Rúa Urzáiz (Rúa Urzáiz, 132): de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día)

Spar y Spar Express

Spar Express (Avenida de Castrelos, 34): de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas. El horario podría cambiar

(Avenida de Castrelos, 34): de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas. El horario podría cambiar Spar Express (Rúa de Barcelona, 51): de 09:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas. El horario podría cambiar

(Rúa de Barcelona, 51): de 09:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas. El horario podría cambiar Spar (Rúa Carral, 8): de 09:30 a 22:00 horas. El horario podría cambiar

Claudio Express

Supermercado Claudio Express (Rúa de Rosalía de Castro, 18): de 09:00 a 21:00 horas. El horario podría cambiar

(Rúa de Rosalía de Castro, 18): de 09:00 a 21:00 horas. El horario podría cambiar Claudio Express Portela (Rúa Portela, 10): de 08:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar

(Rúa Portela, 10): de 08:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar Supermercado Claudio Express (Plaza de España): no especifica horario

(Plaza de España): no especifica horario Supermercado Claudio Express (Avenida da Beiramar, 53): de 07:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar

Coviran

Coviran (Avenida da Florida, 97): de 09:00 a 01:00 horas. El horario podría cambiar

Centros comerciales de Vigo

Las tiendas de los centros comerciales y grandes superficies --Vialia Vigo, Gran Vía de Vigo, Camelias y A Laxe-- permanecerán cerradas durante la jornada del 12 de octubre. Retomarán su actividad habitual el martes 13. Solo abrirán los servicios de restauración y ocio.

Domingos y festivos hábiles en Vigo este 2026

Estas son las aperturas especiales en lo que resta de 2026 en la ciudad olívica: