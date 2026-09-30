Mercadillo de segunda mano en el Centro Comercial Camelias de Vigo: Vuelve el Garaje Sale Market

Vuelve el Garaje Sale Market al Centro Comercial Camelias de Vigo, instalaciones que acogerán este mercadillo de segunda mano protagonizado por particulares que apuestan por la economía circular y por dar una segunda vida a sus cosas.

Durante dos jornadas, los visitantes podrán encontrar una selección de artículos aportados directamente por los participantes con categorías como ropa, decoración, libros, juguetes, artículos vintage, coleccionismo, tecnología y menaje entre otros.

La cita será en el Centro Comercial Camelias este viernes y sábado, 2 y 3 de octubre, respectivamente, y se tratará de la segunda edición de su mercado de compraventa ocasional entre particulares que invita a descubrir objetos de segunda mano y darles una nueva vida. En este sentido, el Centro Comercial Camelias actúa como gestor y sede del espacio.

La iniciativa, dicen desde el Centro Comercial, pretende ofrecer una alternativa diferente a las compras tradicionales y crear un espacio en el que aquellos objetos que ya no utilizan sus propietarios puedan encontrar nuevos compradores.

Tras la celebración de su primera edición, Camelias recupera esta propuesta con una segunda convocatoria que vuelve a apostar por la reutilización y la economía circular, acercando al público un formato de mercado cada vez más conocido y ofreciendo a los particulares un espacio para vender objetos que todavía tienen mucho que ofrecer.

Horario

El mercado estará abierto al público durante el viernes 2 y sábado 3 de octubre, en horario de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

El Garage Sale Market II se presenta así como una oportunidad para pasear, descubrir piezas diferentes, encontrar objetos especiales y, sobre todo, dar una segunda vida a aquello que todavía puede seguir formando parte de otra historia.