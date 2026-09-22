Abre en el barrio vigués de Teis una tienda de moda con grandes descuentos

Los vecinos del barrio vigués de Teis cuentan desde este martes con una nueva tienda de moda. Ubicada en una de las principales arterias comerciales de la zona, cerca del número 210 de la rúa Sanjurjo Badía, Chollo Moda abre sus puertas por primera vez al público.

El establecimiento aprovecha el último día del verano para iniciar su actividad en el barrio con una oferta centrada en prendas de moda a precios económicos.

Con motivo de su apertura, la tienda ofrece además una promoción especial de 3x2, que permitirá a los clientes llevarse tres prendas por el precio de dos durante estos primeros días de actividad.