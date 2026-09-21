Gran Vía de Vigo ofrece regalos y experiencias por el sexto aniversario del Club de los Disfrutones

El Club de los Disfrutones cumple seis años y Gran Vía de Vigo lo celebrará por todo lo alto, con una acción especial que tendrá a sus miembros como protagonistas. El centro comercial combinará una divertida dinámica presencial con regalos sorpresa y el sorteo de una experiencia termal.

Gran Vía de Vigo invitará a los miembros del Club de los Disfrutones a descubrir "¿Qué tipo de Disfrutón eres?" a través de un sencillo juego, con el que cada participante se llevará un regalo hasta agotar existencias.

El stand estará situado en la planta 0 del centro comercial y estará abierto los días 25 y 26 de septiembre, así como 2, 3, 9 y 10 de octubre. Los viernes, el horario será de 17:00 a 20:00 horas, mientras que los sábados se podrá participar de 11:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas.

La celebración continuará con el sorteo de una experiencia termal para dos personas en el Balneario de Mondariz, que incluye una noche de alojamiento, desayuno buffet, masaje relajante, media pensión y una experiencia de ocio a elegir. Se podrá participar gratis hasta el 13 de octubre a través de la app Club de los Disfrutones.

Dos aniversarios

El aniversario del Club llega, además, en un año especialmente significativo para Gran Vía de Vigo, que celebra su 20.º aniversario. Dos décadas junto a sus clientes que el centro ha querido festejar a lo grande con el sorteo de un BYD ATTO 2 DM-i entre los miembros del Club de los Disfrutones.

Para participar, es necesario realizar una compra en cualquiera de las tiendas, establecimientos de restauración u ocio del centro y presentar el ticket impreso en el Punto de Información, donde cliente quedará registrado para el sorteo. El gran sorteo estará activo hasta el 31 de octubre de 2026, poniendo el broche final a unas semanas muy especiales para Gran Vía de Vigo.