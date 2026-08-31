Women’secret reabre en Gran Vía de Vigo y Santagloria prepara su llegada al centro comercial
La firma de moda íntima estrena un nuevo concepto de tienda en la Planta 0, mientras que la cadena de cafeterías abrirá próximamente un establecimiento en la Planta 2
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El Centro Comercial Gran Vía de Vigo continúa renovando su oferta comercial con la reapertura de Women’secret, que volvió a abrir sus puertas al público el pasado sábado en la Planta 0.
El establecimiento, situado junto a MISAKO, cuenta con una superficie de 128 metros cuadrados y estrena el nuevo concepto de tienda de la firma especializada en moda íntima, ropa de dormir, baño y accesorios.
La subdirectora del centro comercial, Sandra Jácome, ha celebrado la vuelta de la marca a Gran Vía de Vigo. "Estamos muy contentos de volver a contar con Women’secret. Su reapertura amplía nuestra propuesta de moda y refleja nuestro compromiso por seguir ofreciendo a nuestros visitantes una oferta comercial variada, atractiva y en constante evolución", ha señalado.
Las novedades continuarán próximamente con la llegada de Santagloria, que abrirá un nuevo establecimiento en la Planta 2 del centro comercial. La incorporación de la cadena de cafeterías permitirá ampliar la oferta de restauración de Gran Vía de Vigo, que continúa reforzando su combinación de moda, restauración, ocio y servicios.