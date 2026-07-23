¿Qué supermercados y centros comerciales abren en Vigo este festivo 25 de julio? La lista completa

Cada 25 de julio se celebra el Día Nacional de Galicia. Este año cae en sábado y en vísperas de un festivo autonómico, los vecinos de Vigo se preguntan si los comercios de la ciudad estarán abiertos o no.

Este próximo sábado 25 de julio no figura entre las fechas autorizadas para la apertura de supermercados y centros comerciales. Así lo confirma la orden de la Consellería de Economía, Industria e Innovación publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

¿Abren los supermercados este 25 de julio en Vigo?

Los comercios gallegos pueden abrir durante 10 domingos y festivos en 2026. Sin embargo, este próximo sábado 25 de julio, Día Nacional de Galicia, permanecerán cerrados Mercadona, Gadis, Lidl, Froiz y Carrefour, entre otros establecimientos.

Para compras de última hora, vecinos y visitantes encontrarán abiertos algunos comercios y pequeñas tiendas locales. A continuación, te detallamos la lista completa:

Carrefour Express

Carrefour Express Bolivia (calle Bolivia, 4): de 07:00 a 01:00 horas

(calle Bolivia, 4): de 07:00 a 01:00 horas Carrefour Express Avenida de las Camelias (Avenida de las Camelias, 115): de 09:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día)

(Avenida de las Camelias, 115): de 09:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día) Carrefour Express Teixugueiras (calle Teixugueiras, 23): de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día)

(calle Teixugueiras, 23): de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día) Carrefour Express Avenida da Florida (Avenida da Florida, 4): de 09:00 a 22:00 horas

Spar Express

Spar Express (Avenida de Castrelos, 34): de 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:00 horas (El horario podría cambiar)

(Avenida de Castrelos, 34): de 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:00 horas (El horario podría cambiar) Spar Express (rúa de Barcelona, 51): de 08:00 a 00:00 horas (El horario podría cambiar)

Eroski

Eroski City (rúa das Teixugueiras, 7): de 09:30 a 21:30 horas (El horario podría cambiar)

Familia

Autoservicios Familia (rúa México, 29): de 09:30 a 22:00 horas (El horario podría cambiar)

Claudio Express

Supermercado Claudio Express (rúa de Rosalía de Castro, 18): de 10:30 a 14:30 y de 17:30 a 21:00 horas (El horario podría cambiar)

(rúa de Rosalía de Castro, 18): de 10:30 a 14:30 y de 17:30 a 21:00 horas (El horario podría cambiar) Claudio Express Portela (rúa Portela, 10): de 09:00 a 00:00 horas (El horario podría cambiar)

(rúa Portela, 10): de 09:00 a 00:00 horas (El horario podría cambiar) Supermercado Claudio Express (plaza de España): no especifica horario

(plaza de España): no especifica horario Supermercado Claudio Express (Avenida da Beiramar, 53): de 07:00 a 23:00 horas (El horario podría cambiar)

Centros comerciales y grandes superficies

En lo que respecta a los centros comerciales y grandes superficies --Gran Vía de Vigo, Camelias, Vialia Vigo y A Laxe--, permanecerán cerradas tiendas y supermercados. Solo abrirán los servicios de restauración y ocio.

Domingos y festivos hábiles este 2026 en Vigo

Entre esas fechas excepcionales que los establecimientos comerciales tienen autorizada la apertura en determinados domingos y festivos figura el 26 de julio.

Sin embargo, esta apertura especial se verá afectada por la convocatoria de huelga del comercio gallego. El sindicato busca reforzar su campaña que demanda "derecho al descanso y a la conciliación" de los trabajadores del sector.

Inditex, por su parte, ha trasladado que "no va a abrir ninguna tienda en esas fechas". Mango, en cambio, será un punto de compra disponible el domingo 26.

Estas son las aperturas especiales en lo que resta de 2026 en Vigo y el resto de Galicia: