Autoservicios Familia abre un nuevo supermercado en Meis (Pontevedra)

Autoservicios Familia inaugura un nuevo supermercado en el ayuntamiento pontevedrés de Meis.

Emplazada en Lugar Fontenla-San Lourenzo, número 6, la tienda cuenta con una superficie comercial de 650 m2, además de un aparcamiento exclusivo para clientes con 33 plazas disponibles. Con un horario ininterrumpido de 9:00 a 22:00 horas de lunes a sábado, en verano, y de 9:00 a 21:30 horas, en invierno, la atención está cubierta por un equipo de 25 profesionales, de los cuales 16 son nuevas incorporaciones.

En esta tienda, los clientes pueden encontrar un surtido de 7.880 referencias, de las cuales el 30% corresponden a productos frescos disponibles en las secciones de frutería, panadería, carnicería, pescadería y charcutería, todas ellas con venta asistida. El supermercado dispone además de servicio de entrega a domicilio.

Como es habitual en las diferentes enseñas de Vegalsa-Eroski, los clientes podrán disfrutar también de las ventajas de la tarjeta Eroski Club y Eroski Club Oro, con la que podrán acumular un descuento directo de entre el 4% y el 6% en todas sus compras.

El supermercado recibe este jueves a sus primeros clientes tras celebrar un acto de inauguración el pasado miércoles en el que participaron el director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño; el director de negocio de Autoservicios Familia, José López Caamaño; y la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez.

"Desde Vegalsa-Eroski seguimos impulsando nuestra enseña Autoservicios Familia, lo que refleja nuestro compromiso con un modelo de tienda que combina calidad, precios competitivos y una experiencia de compra adaptada a las necesidades actuales de los consumidores", destacó el director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño. Para esta apertura, la compañía ha destinado aproximadamente 1,35 millones de euros, centrando gran parte de la inversión en equipamiento, maquinaria e instalaciones que hacen de este centro un establecimiento innovador y moderno.

Con esta inauguración, Vegalsa-Eroski amplía su presencia en la comarca del Salnés, donde cuenta con 12 tiendas bajo las marcas comerciales Autoservicios Familia, Eroski Center, Eroski City y Cash Record, unos establecimientos que generan un total de 362 empleos en la zona.