La venta de Lotería de Navidad se dispara en Vigo: "La gente está muy animada, empiezan a pedir cosas curiosas"

El arranque del mes de julio ha supuesto la salida a la venta de los décimos de la Lotería de Navidad, el sorteo más esperado del año en España. Tras medio año sin hablar de 'El Gordo' ni de los niños de San Ildefonso, las administraciones comienzan de nuevo a recibir a los más previsores, que no quieren quedarse sin su número de la suerte.

"La demanda ya es muy alta, tanto de vigueses como de turistas que aprovechan su visita para buscar sus números antes de que se agoten", explican desde la administración de la Porta do Sol, una de las más conocidas de Vigo por la larga lista de premios que ha repartido en los últimos años. "Tenemos mucho turismo nacional por estar en pleno centro y también por la fama que nos hemos ganado", añaden.

Los favoritos de este año: 5, 7, 13 y 26

De hecho, apenas una semana después del inicio de la campaña, esta administración ya ha vendido todos los décimos terminados en una de las cifras más codiciadas por los españoles: el 13. "Los acabados en 13 ya se terminaron. Todo el mundo los quiere, pero hay muy pocos", aseguran.

Aunque el 13 es la terminación más difícil de conseguir, no es el único número que despierta el interés de los vigueses. Un año más, los números 5 y 7 vuelven a estar entre los favoritos. Aun así, desde la administración de Porta do Sol tranquilizan a los rezagados: "El 5 y el 7 tienen mucha demanda, pero todavía quedan bastantes disponibles".

En la administración número 27, Lotería Camelias, comparten la misma tendencia. "La gente está muy animada y los pronósticos parecen buenos. Ya empiezan a pedir cosas curiosas en ventanilla y se nota la ilusión", explican.

Allí confirman que las combinaciones que contengan los números 5 y 7 siguen siendo las más solicitadas, junto al 15 -conocido como "la niña bonita"-, el 13 y el 69, "que siempre tiene cierta gracia".

"El problema del 13 es que hay muy pocos números con esa terminación y la mayoría de las administraciones ya los tienen reservados, así que son muy complicados de conseguir. A nosotros todavía nos queda alguno, pero muy pocos. Es la terminación más famosa de todas y no hay para todo el mundo", explican.

Como novedad este año, los loteros detectan un creciente interés por el número 26. "A mucha gente le gusta jugar el año en el que estamos", señalan.

Pese al buen arranque de la campaña, desde ambas administraciones recuerdan que todavía quedan seis meses por delante y que el verdadero volumen de ventas llegará en diciembre, especialmente durante las jornadas previas al sorteo. "Es una campaña muy larga y el mayor movimiento siempre se concentra al final", recuerdan.

Como cada año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se celebrará el 22 de diciembre, a partir de las 09:00 horas, en el Teatro Real de Madrid. Entonces, millones de españoles volverán a reunirse frente al televisor para escuchar cantar los números a los niños de San Ildefonso con la esperanza de que, esta vez, la suerte llame a su puerta.