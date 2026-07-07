Las gallegas Vegalsa-Eroski y Anfaco-Cytma impulsan el consumo de conservas con una nueva edición de 'Cata a Lata'

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski y Anfaco-Cytma han presentado una nueva edición de la campaña 'Cata a Lata' para promover el consumo de conservas y poner en valor la calidad y los beneficios nutricionales de este producto.

De esa forma, durante la primera quincena de julio, los establecimientos Eroski y Autoservicios Familia refuerzan la visibilidad de estos productos en tienda y en un folleto especial con ofertas en productos seleccionados. En él, también se ponen en valor diferentes iniciativas de sostenibilidad impulsadas por proveedores locales.

El acto de presentación de la campaña fue celebrado este martes en el hipermercado Eroski de Nigrán y contó con la participación del director de Compras de Vegalsa-Eroski, Jorge Eiroa; el secretario general de ANFACO-CYTMA, Roberto Alonso; el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación da Xunta de Galicia, Isaac Rosón; y el alcalde de Nigrán, Juan González, quienes destacaron la importancia del sector conservero como motor económico.

"En Vegalsa-Eroski mantenemos una estrecha colaboración con Anfaco-Cytma y con el sector conservero, uno de los grandes referentes de nuestra industria alimentaria. Las conservas forman parte de nuestra cultura gastronómica y tienen una gran calidad y un alto valor nutricional. Desde la compañía tenemos un compromiso con el impulso de su consumo, por eso, en 2025 realizamos compras por valor de 30 millones de euros a 21 fabricantes del sector, lo que se tradujo en la comercialización de 2,8 millones de kilos de conservas", señala el director de Compras de Vegalsa-Eroski, Jorge Eiroa.

"Iniciativas como 'Cata a Lata' permiten acercar al consumidor la calidad, la variedad y la versatilidad de las conservas de pescado y marisco, reforzando su presencia en el punto de venta. La colaboración con Vegalsa-Eroski contribuye además a poner en valor una industria con una gran tradición, pero también innovadora, competitiva y plenamente adaptada a los actuales hábitos de consumo", señaló el secretario general de Anfaco-Cytma, Roberto Alonso.

Durante el evento estuvieron presentes representantes de 15 empresas conserveras con las que trabaja Vegalsa-Eroski. La jornada incluyó una degustación a cargo de la chef Beatriz Alcalá, quien fue la encargada de presentar diferentes propuestas gastronómicas a partir de conservas de pescados y mariscos, demostrando su versatilidad y valor culinario.