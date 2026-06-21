Medio siglo de paraguas y cuchillos desde O Calvario, en Vigo: "Esto es lo único que sé hacer"

El pequeño comercio es una de las marcas de identidad del barrio de O Calvario, en Vigo. Desde la peatonal hasta Jenaro de la Fuente y Martínez Garrido se esconden algunos de los negocios más auténticos y con más historia de la ciudad, entre los que se encuentra la Paragüería y Cuchillería Rodríguez.

A su cargo está Roberto Rodríguez, cuya familia regenta este local desde hace más de medio siglo. "Lo abrió en 1965 el cuñado de quien hizo el edificio —Manuel Fuentefría—. Después, en el 1970, mi tío —Manuel— vino de Venezuela y mi padre —Antonio— de Francia, y ya lo cogieron ellos", recuerda.

Tras volver de la emigración, los hermanos Rodríguez se hicieron un hueco dentro de una de las zonas comerciales de referencia de la ciudad olívica. Destacaban por la calidad de sus productos y su experiencia en el sector: "Somos una familia de afiladores y paragüeros. Mi abuelo andaba por ahí por Cangas, arreglaba paraguas y afilaba. Viene de herencia todo".

Antonio, dueño original de la 'Paragüería y Cuchillería Rodríguez', en el interior de la tienda S.P.

En 1988, Manuel falleció y Antonio se quedó solo a cargo de la única paragüería y cuchillería de Vigo en la actualidad. Ocho años más tarde, su hijo, Roberto, le acompañó desde bien joven: "Es lo único que sé hacer, es lo que me enseñaron. No quise estudiar y me quedé con esto. No me quedó más remedio", afirma.

Roberto está a cargo de la paragüería desde que su padre se jubiló en 2023. Durante las tres décadas en las que ha ejercido el oficio familiar, O Calvario ha perdido su esencia con el cierre de muchos de sus icónicos comercios y la apertura de nuevos bazares y cafeterías en los bajos de la peatonal y sus transversales.

Roberto Rodríguez, dueño de Paragüería y Cuchillería Rodríguez, en Vigo S.P.

"Se nota también que hay menos gente que antes. Por la tarde no hay nadie. Antes se miraba más ambiente", afirma Roberto, que considera que el impacto del Centro Comercial Vialia, las grandes cadenas y las plataformas de venta por Internet han perjudicado a negocios como el suyo.

Alta calidad y fiabilidad

Roberto no solo vende paraguas y cuchillos, también ofrece a sus clientes una amplia variedad de cintos, bastones o sombrillas para la playa. Hasta cuenta con una pequeña gama de escopetas de fogueo, cuya venta descendió desde la pandemia debido al aumento de regulación al respecto.

Todos sus productos destacan por su calidad y, gran parte de ellos, por ser fabricado por empresas nacionales y de proximidad. Las decenas de paraguas que muestra al público en su pequeña tienda situada en la calle Extremadura son de marcas de referencia en el sector: como Ezpeleta, Carballo o Clima.

Interior de Paragüería y Cuchillería Rodríguez, en Vigo S.P.

La calidad es el principal valor de Paragüería y Cuchillería Rodríguez, así como la confianza que ofrece Roberto a los clientes. Y es que no solo venden paraguas y todo tipo de cuchillería, sino que también afilan y arreglan estos productos. "Hay muchos que arreglan por valor sentimental", afirma Roberto.

Muchos clientes escogen esta pequeña tienda de O Calvario sobre las grandes superficies por este motivo: contar con un servicio de reparación. Eso sí, Roberto es consciente del cambio de mentalidad entre los jóvenes, que tiran el producto cuando se rompe en vez de intentar arreglarlo.

El impacto de las grandes superficies

Roberto cuenta con clientes de toda la comarca de Vigo: Mos, O Porriño, Redondela, Baiona, Nigrán. También vecinos de O Calvario que llevan décadas acudiendo a Paragüería y Cuchillería Rodríguez en busca del mejor producto para protegerse del viento y del sol.

"Hay clientes que son de toda la vida. Vienen los hijos, fue pasando de generación en generación", asegura Roberto a Treintayseis, apoyado en el mostrador de su tienda, siempre con un ojo puesto en su padre. "Muchos vienen y te cuentan que venían con su madre", añade, ya que muchas personas se sorprenden de que el local siga abierto.

Interior de Paragüería y Cuchillería Rodríguez, en Vigo S.P.

Y no es para menos. La venta ambulante y los bazares supusieron un buen golpe a su negocio, así como grandes superficies como el Centro Comercial Vialia y la venta por Internet. "La gente busca la comodidad. Van allí en coche, aparcan... Aquí no hay sitio para aparcar", lamenta el paragüero.

Roberto no sabe cómo convencer a la gente para comprar en pequeños negocios de proximidad. "Hay que hacerlo, no decirlo", asevera el comerciante, que considera que los clientes deben "esforzarse" en encontrar sus tiendas locales de confianza, que ofrecen servicios y una relación cercana incomparables.